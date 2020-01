Langenberg. Im „Living Room“ von Diana Meiser in Velbert-Langenberg darf jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen – oder in Workshops Maltechniken lernen.

Diana Meiser betreibt den Living Room in Velbert-Langenberg

In jedem Menschen steckt ein kreativer Geist, daran glaubt Diana Meiser ganz fest. „Nur viele schaffen es einfach nicht, dem zu Hause auch freien Lauf zu lassen“, sagt die Langenbergerin. Deshalb habe sie an der Hauptstraße den „Living Room“ eröffnet, ein kleines gemütliches Ladenlokal gegenüber des Bürgerhauses, „in dem ich Raum schaffe, damit die Leute ihre Kreativität wecken und ausleben können.“

Dafür bietet sie zwei Wege an: freies Malen oder Workshops. „Wir lieben die Malerei“, sagt Diana Meiser. Denn sie ist nicht alleine: Claudia Meusel gibt im „Living Room“ die Workshops. „Und uns geht es darum, dass die Menschen Spaß haben. Ganz ohne Leistungsdruck.“https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Die Menschen entspannen beim Malen

Der „Living Room“ von Diana Meiser an der Hauptstraße in Velbert-Langenberg. Direkt gegenüber ist das Bürgerhaus. Foto: Daniel Elke / Funke Foto Services

Dafür sei das freie Malen gedacht. „Malen nach Herzenslust“, sagt Diana Meiser. „Aber man darf auch was lernen“, fügt sie lachend an. Dafür stehen allerlei Materialien bereit. Bevorzugt arbeitet sie mit Acrylfarben, „wer mag, kann aber auch Mischtechniken nutzen, Collagen anfertigen oder mit Schablonen arbeiten.“

Was sie beobachtet hat: Wer zu ihr kommt, entspannt. „Die Menschen vertiefen sich ganz in ihr Bild, konzentrieren sich auf Farben und Material“, sagt Diana Meiser. „Die vergessen dann für einige Zeit alles um sich herum, alle Sorgen, alles, was einen beschäftigt.“

Im „Living Room“ den Kindergeburtstag feiern

Auch für Kinder sei die Malerei eine tolle Art der Entspannung. „Die sind meist erst schüchtern, aber wir schaffen eine angenehme Atmosphäre.“ Und wenn die Kinder dann so langsam locker werden, „dann legen die richtig los.“ Und was dabei raus komme, „ist oft richtig toll“, schwärmt Diana Meiser.

Wer mag, könne auch den Kindergeburtstag bei ihr feiern, allerdings sollten die Kinder schon in der Schule sein, „sonst wird das etwas schwierig.“ Und wer auch auch ruhig öfter kommen könne, das wären Männer, sagt sie lachend: „Die trauen sich noch nicht so richtig.“ Anfragen hätte es wohl gegeben, aber gekommen sei dann doch keiner.

Öffnungszeiten richten sich auch nach der Nachfrage

Wann genau sie öffnet, das hängt auch ein wenig von der Nachfrage ab. Diana Meiser experimentiert noch ein wenig. Klar, für die Workshops gebe es feste Termine, aber die Leute sollen auch einfach so zu ihr in den Laden kommen können. „Wahrscheinlich abends oder am Wochenende werden die meisten Zeit haben“, sagt sie, „über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.“

Neben der Kunst steht Diana Meiser auch für Gespräche zur Verfügung. Sie hat eine Ausbildung zum Coach gemacht, ist zudem sehr gläubig. „Aber ich zwinge niemandem irgendetwas auf“, sagt sie. „Wer mag, kann mit mir über Gott sprechen. Wir beten auch für Menschen, die sich das wünschen.“ Aber sie wolle nicht missionieren.

Gesprächsangebot ist der Inhaberin ein Anliegen

Dieses geistliche Angebot sei für sie auch wichtig: „Es gibt viele Menschen, die sich einsam fühlen und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.“ Die dürfen auch gerne kommen. Dahinter stecke auch keine Kirche, Geld nehme sie für die Gespräche auch keines. „Das kann ich doch nicht machen“, betont Diana Meiser.

Wer bei ihr einfach nur Malen oder sich anderweitig kreativ betätigen möchte – etwa Grußkarten gestalten, Bilder aus Filzwolle oder Wolle herstellen oder mit Draht und Papier arbeiten – muss auch keinen festen Betrag bezahlen. „Jeder gibt so viel, wie es ihm möglich ist. Ich möchte einfach, dass alle zu mir kommen können.“ Sie biete das Material und müsse natürlich auch Miete zahlen, „deswegen bitte ich immer: Nutzt das Angebot nicht aus. Wenn ihr könnt, gebt bitte etwas.“ Es solle sich aber niemand ausgeschlossen fühlen.