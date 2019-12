So sieht die Ruhrtopcard 2020 aus.

Leser können bei unserem Gewinnspiel 20 mal zwei Karten gewinnen. 95 Ausflugsziele können mit der Karte kostenlos besucht werden.

Die WAZ verlost Ruhrtopkarten

Tierische Abenteuer, spannende kulturelle Erlebnisse oder mutige Höhenflüge – die Ruhrtopcard hält im kommenden Jahr wieder eine breite Palette an Ausflugszielen bereit.

Insbesondere für Familien ist die Karte ein außergewöhnliches Erlebnispaket: 95 Ausflugsziele, darunter viele Zoos und Schwimmbäder, können mit der Karte einmalig kostenfrei besucht werden, über 50 Attraktionen zum halben Eintrittspreis, darunter 7 in den Niederlanden. Doch die Karte überrascht nicht nur mit neuen Partnern, sondern auch mit einem komplett überarbeiteten Design. So bunt und vielfältig wie das Ruhrgebiet sind auch die fantasievollen neuen Motive des Designs, die das Ruhrgebiet zu einer kreativen Bühne werden lassen. Freien Eintritt gibt es unter anderem im Zoo Wuppertal, im Grugapark, im Neander­thal-Museum, im Ruhrmuseum sowie im neuen Gasometer in Wuppertal.

Wir verlosen 20-mal zwei Karten. Dazu haben wir eine Gewinnspiel-Seite eingerichtet: www.waz.de/ruhrtopcard-gewinnspiel. Das Gewinnspiel ist bis zum 18.12.2019, 23:59, Uhr freigeschaltet. Die Gewinner werden von uns ausgelost und informiert. Die Karten werden von uns verschickt.