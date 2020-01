Diverse Auftritte in der Gemeinde

Alle Karnevalsfeiern der katholischen Kirchengemeinde Maria, Königin des Friedens, sind im Pfarrheim Glocke, Tönisheider Straße 8.

Die Kolpingfrauen treten auf beim Kolpingkarneval am 8. Februar, 20 Uhr, Karten gibt es bei Thea Häger unter 02053 47242. Außerdem beim Weiberkarneval am 20. Februar, 18 Uhr, und beim Hardenberger Glocken-Geläut, dem Karneval zur Kaffeezeit am 15. Februar, 15.30 Uhr.