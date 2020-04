Ehemalige Langenbergerin sendet Grüße aus Neuseeland

„Wir haben keine Angst“ – die Botschaft richten die ehemalige Langenbergerin Karola Franklyn und ihre Familie nicht nur an ihre Nachbarn in Neuseeland, sondern auch an die Menschen in der alten Heimat Velbert.

Langenberg(Dunedin (NZ). Karola Franklyn zog vor 17 Jahren aus Langenberg nach Neuseeland. Sie berichtet, wie die Menschen in dem Inselstaat mit der Virus-Krise umgehen.

Vor 17 Jahren zog es die Langenbergerin Karola Gaede – inzwischen heißt sie Franklyn mit Nachnamen – nach Neuseeland, seit dem lebt sie in Dunedin auf der Südinsel und arbeitet dort als Lehrerin an einer High School. Sie unterrichtet unter anderem das Fach Deutsch. Nun hat sie sich gemeldet, um zu berichten, wie die Menschen am anderen Ende der Welt mit der aktuellen Corona-Krise umgehen.

„Ich weiß ja nicht, wie es in Deutschland aussieht mit der Isolierung wegen Covid-19, aber hier in Neuseeland suchen die Menschen nach ein bisschen Ablenkung, während sie zu Hause bleiben müssen“, schreibt Karola Franklyn. „Hier in Neuseeland sieht es im Moment so aus, als hätten wir Glück gehabt, was die Ausbreitung des Virus betrifft. Manchmal ist es eben gut eine (relativ kleine) Insel am Ende der Welt zu sein! Wir haben die Schotten dicht gemacht, und schon wenige Tage nach den ersten Erkrankungen kam die Aufforderung zu Hause zu bleiben.“

Die Schüler online wiedergesehen

„Bleibt gesund“ wünschen die Franklyns. Mit solchen Botschaften und Teddys in den Fenstern wollen die Neuseeländer Kindern eine Freude bereiten, die besonders unter den Einschränkungen im öffentlichen Leben leiden. Foto: Karola Franklyn

Für ihren Arbeitsalltag bedeutete das einige Änderungen: „Wir Lehrer haben zwei Tage Zeit gehabt, unsere Materialien zusammenzusuchen und uns aufs Online-Lernen umzustellen. Zum Glück wurden dann die Osterferien um zwei Wochen vorverlegt, so dass wir zunächst nur eine Woche überbrücken mussten. Mittlerweile sind die Ferien vorüber, und wir haben unsere Klassen online wiedergesehen.“ Soweit sei das wahrscheinlich ganz ähnlich wie in Deutschland, vermutet Karola Franklyn.

Die ehemalige Langenbergerin möchte aber auch berichten, wie hier in Neuseeland die Stimmung ist: „Wie immer in dieser kleinen Nation nehmen die meisten Menschen auch diese Situation mit einem Spritzer Humor und zeigen den Willen, anderen durch diese Situation zu helfen.“ Dies zeige sich durch Teddys, „da vielen Menschen klar ist, dass es besonders für kleine Kinder schwierig ist, wenn die Bewegungsfreiheit so sehr eingeschränkt ist – keine Spielplätze, keine Freunde und spazieren gehen sollen wir auch nur in einem Zwei-Kilometer-Radius um das eigene Haus.“

Teddybären in den Fenstern

Dunedin liegt im Süden der neuseeländischen Südinsel. Hier lebt die ehemalige Langenbergerin Karola Franklyn (Gaede) mit ihrer Familie. Foto: Jürgen Runo / dpa

So sei jemand auf die Idee gekommen, „eine Bärenjagd zu organisieren: Alle Leute wurden angeregt, Teddybären in die Fenster zu setzen, damit die Kleinen bei ihrem täglichen Spaziergang etwas zu entdecken haben. Und fast 90 Prozent aller Häuser hier in unserer Umgebung in Dunedin haben das gemacht! Überall in den Fenstern sieht man Teddys, manchmal ganz klar neue und bunte, die kleine Kinder selbst ins Fenster gestellt haben, und manchmal ganz alte, die eindeutig von den Großeltern aus der Truhe geholt worden sind.“

Manchmal sehe man Leute am Fenster stehen und winken. „Sie freuen sich, dass die Kinder – und nicht nur die – lächeln und lachen, wenn sie die freundlichen Teddys sehen.“ Und Karola Frankyln schlägt vor: „Gibt es so etwas auch in Velbert? Wenn nicht, dann würde ich vorschlagen, die Teddybären rauszuholen!“ Sie schließt mit guten Wünschen „Kia Kaha – das ist Maori und bedeutet so viel wie ,Bleibt stark/gesund’. Das wünsche ich Ihnen allen auch.“