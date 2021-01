Ein Drittel aller Corona-Infektionen in Seniorenheimen

Kreis Mettmann. Von den 50 Seniorenheimen im Kreis Mettmann haben 33 Einrichtungen derzeit mit Corona zu kämpfen. Inzidenz bleibt weiter knapp unter 200

Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Mettmann ist am Montag erneut angestiegen. 1238 Menschen sind positiv auf das Virus getestet - 21 mehr als noch am Sonntag. Nach Angaben des Kreises Mettmann sind ein Drittel der Infizierten Bewohner von Senioreneinrichtungen. Von den rund 50 Heimen im Kreis seien 33 betroffen, allein in Velbert seien es fünf, so der Kreis. DAs hat auch Auswirkungen auf die Impfungen in den Heimen, denn Infizierte werden nicht geimpft.

Insgesamt 355-Coronatote

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag Infizierte in Erkrath 124, in Haan 70, in Heiligenhaus 73, in Hilden 154, in Langenfeld 95, in Mettmann 159, in Monheim 105, in Ratingen 156, in Velbert 264 (Vortag: 281) und in Wülfrath 38. Innerhalb von 24 Stunden sind 53 neue positive Tests registriert worden. Verstorben ist eine 90-jährige Frau aus Hilden. Verstorbene zählt der Kreis bislang 355.

Inzidenz nähert sich der 200

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 190,3 -- kurz vor 200 also. Sollte die Inzidenz über den Wert von 200 springen, werden weitere Maßnahmen wie Ausgangsverbot und Bewegungseinschränkungen möglich. Darüber will der Kreis in enger Abstimmung mit den Städten entscheiden, wenn der Wert längerfristig erreicht wird. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.