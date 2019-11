Erneut Fehlalarm im Langenberger Bürgerhaus

Velbert-Langenberg. Im Historischen Bürgerhaus ging am Mittwochabend der Brandalarm los. In dem Gebäude befanden sich aber keine Gäste.

Ein Fehlalarm im Historischen Bürgerhaus sorgte m Mittwochabend, 27. November, für einen Einsatz der Velberter Feuerwehr. Um 21.08 Uhr ging der Alarm in der Einsatzzentrale in Velbert ein, der durch die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war die Ursache bereits geklärt.

Gerade in den Anfängen der Wiedereröffnung wurden regelmäßig Fehlalarme ausgelöst. Zwei große Einsätze hatten jedoch tatsächliche Rauchentwicklung als Ursache für die Auslösung der Alarme. Bei der Halloween-Party 2016 im Eröffnungsjahr hatte Disconebel den Alarm ausgelöst, bei der Las Vegas-Night im November 2017 löste ihn ein überhitztes Küchengerät aus. In beiden Fällen standen die leicht bekleideten Gäste in Regen und Kälte, bis das Haus wieder freigegeben wurde. Bei dem Einsatz am Mittwochabend befanden sich keine Gäste im Haus.