Erneute Unfallflucht beschäftigt die Polizei Velbert

Langenberg. Schulbus beschädigt. Schaden beträgt rund 1000 Euro

Auf der Heeger Straße ist zwischen Sonntagabend (24. Januar) und Montagmorgen (25. Januar) ein als Schulbus genutztes Fahrzeug beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unfallverursacher aus dem Staub gemacht, ohne sich "um die Regulierung des Schadens" zu kümmern. Der Fahrer hatte den Wagen bereits am Freitag gegenüber der Hausnummer 42 abgestellt. Am Sonntagabend, so gab er es gegenüber der Polizei an, sei der Renault Trafic mit Siegburger Städtekennung (SU-) noch unbeschädigt gewesen. Am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr habe er einen frischen Unfallschaden am linken Fahrzeugheck festgestellt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 1000 Euro und nimmt unter der 02051 946 6110 Hinweise entgegen.