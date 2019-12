Fahrschule wechselt Standort innerhalb Velbert-Langenbergs

Das Dutzend hat Karsten Kronenberg mit seiner „Fahrschule Drive“ an der Hellerstraße 16 voll gemacht. 15 Fahrschülern und Fahrschülerinnen konnte er dort gleichzeitig Platz bieten. Die Idee, umzuziehen, hatte er spontan im Juni. Seit dem ist Zeit ins Land gezogen.

Doch seit kurzem finden 13 Schüler mehr Platz in seinem Unterrichtsraum, der nun an der Hellerstraße 9, in den ehemaligen Posträumen von Lydia Koska, unterbracht ist.

Neue Räume sind modern, hell und offen

Die Fahrschule Drive in Velbert-Langenberg ist umgezogen: von der Hellerstraße 16 an die Hellerstraße 9. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Ähnlichkeit mit den vorherigen Räumen gibt es nicht mehr viele. Alles ist hell, offen, modern und wirkt weiträumig. Jetzt finden insgesamt 28 Schüler Platz, wenn sie dienstags oder donnerstags in der Zeit von 17 bis 19 Uhr dem Theorieunterricht folgen. Der Fahrschullehrer hatte die Fahrschule 2007 von seinem Vorgänger übernommen, auch in Neviges gibt es einen Standort.

Der 46-jährige ist gelernte Werkzeugmacher: „Ich wollte mein Leben nicht nur mit Maschinen verbringen.“ Im Grunde trat er verspätet in die Fußstapfen seines Vaters Wolfgang Kronenberg, der auf 45 Berufsjahre als Fahrschullehrer blicken kann.

Kronenberg ist seit 21 Jahren Fahrlehrer

Der Sohn ist erst seit insgesamt 21 Jahren als Fahrerlehrer tätig. Nicht selten sitzen die beiden zusammen und tauschen sich über Erfahrungen und Erlebnisse aus, darüber, wie sich der Beruf gewandelt hat, auch die Menschen, die zu ihnen kommen. „Damals waren auch die Fahrlehrer ganz anders.“

Der Straßenverkehr habe sich auch verändert: Früher habe man nicht gehupt, wenn man einen Fahrschulwagen sah. Und: „Die Verkehrsteilnehmer waren nicht so aggressiv. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit wird es schlimmer.“ Kronenberg glaubt, dass es mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen zu tun hat, das von Anfang November bis Weihnachten anhält.

Viele Änderungen in den letzten Jahren

Velbert So wird man Fahrlehrer Wer Fahrlehrer werden möchte, muss einige Voraussetzungen erfüllen: Als Mindestalter ist 21 Jahre vorgeschrieben – für die Ausübung. Die Ausbildung kann selbst kann auch schon vorher begonnen werden. Außerdem müssen Bewerber nachweisen, dass sie geistig, körperlich, fachlich und pädagogisch geeignet sowie zuverlässig sind. Dafür müssen ein ärztliches Zeugnis und ein Führungszeugnis vor- sowie verschiedene Prüfungen abgelegt werden. Ein bestimmter Schulabschluss ist nicht vorgeschrieben, es reicht eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Lehrberuf oder eine gleichwertige Vorbildung (Abitur, Fachabitur, Fachhochschulreife). Dazu kommt eine Mindestbesitzdauer für den Führerschein: Wer etwa Ausbilder für die Führerscheinklasse BE werden möchte, muss den Führerschein der Klasse B mindestens drei Jahre lang besitzen.

In seine Lehrerzeit fiel die Neuerung des BS17, also dem Führerschein ab 17 Jahren, bei dem eine Begleitperson mitfahren muss. Außerdem sind viele Vorgänge nun digitalisiert: die Theorieprüfung wird am Rechner, vor Ort beim TÜV in Velbert, abgelegt. Die Technik der Fahrzeuge habe sich massiv geändert. Kronenberg lacht: „Eine Dame hat letztens Auffrischungsstunden genommen und suchte fast verzweifelt die Handbremse.“

Schwierig sei es, Nachfolger zu bekommen, auch als Angestellte. Die Ausbildung zum Fahrlehrer sei recht teuer, werde aber auch schon mal vom Arbeitsamt finanziert. Heute müsse man sieben Monate zur Schule gehen, nach drei Prüfungen folgt die praktische Ausbildung über mindestens vier Monate.

Diese praktische Ausbildung kann auch in Langenberg absolviert werden – denn Karsten Kronenberg ist Ausbildungsfahrlehrer für Fahrlehreranwärter.