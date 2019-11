Velbert. Nach Angaben der Velberter Feuerwehr wurde die betreffende Sirene in der Unterstadt abgestellt. Ursache für die Fehlfunktion wird noch gesucht

In Velbert-Mitte schlägt fehlerhafte Sirene mehrfach Alarm

Eine heulende Sirenen haben am Mittwoch- und Donnerstagvormittag zahlreiche Bürger in der Velberter Innenstadt alarmiert. Grund dafür waren aber nicht schwere Brände oder Unglücke, sondern die Fehlauslösung einer Sirene. Die Ursache für die nur sporadisch auftretende Störung ist, so erklärt die Velberter Feuerwehr, nach wie vor unklar. Die Sirene wurde daher jetzt komplett vom Netz getrennt, während die Feuerwehr weiter an der Behebung des Fehlers arbeitet.

Die Feuerwehr betont, dass es sich lediglich um eine fehlerhafte Auslösung einer einzelnen Sirene handelte, eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Da im Stadtgebiet von Velbert insgesamt 24 Sirenen aufgestellt sind, sei die großflächige Alarmierung in einem tatsächlichen Ernstfall auch weiterhin gewährleistet, zudem würde dann zusätzlich eine Warnung der Bevölkerung mit Warnfahrzeugen, über die App NINA und über lokale Radiosender erfolgen.