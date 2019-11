Velbert. Eine Wuppertalerin hatte sich mitten im Wald ein Bein gebrochen und konnte sich nicht bewegen. Per Telefon rief sie um Hilfe.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr rettet verunglückte Frau aus Langenberger Wald

Die Velberter Feuerwehr hat am Freitagnachmittag eine verunglückte Frau aus einem Wald zwischen Langenberg und Hattingen gerettet. Der Notruf ging um 15.17 Uhr bei der Feuerwehr ein. Zunächst hieß es, eine Frau sei auf der Hüserstraße gestürzt. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass sich die 52-jährige Wuppertalerin im Waldgebiet zwischen dem Höhenweg (Hattingen) und dem Nizzabad befinden musste. Die Rettungskräfte machten sich in dem unwegsamen Gelände zu Fuß auf den Weg.

Spezialrettungswagen aus Ratingen angefordert

Die Patientin hielt telefonisch Kontakt zur Leitstelle und wurde so nach etwa einer Dreiviertelstunde gefunden. Sie war gestürzt und hatte sich dabei eine Unterschenkelfraktur zugezogen, wie sich schließlich herausstellte. Vor Ort wurde sie zunächst versorgt. Außerdem wurde die hauptamtliche Wache aus Velbert-Mitte sowie der Gerätewagen Rettung der Feuerwehr Ratingen angefordert. Das Ratinger Spezialfahrzeug auf Basis eines Geländewagens war in der Lage, durch den Wald bis nahe an die Einsatzstelle heranzufahren und die verletzte Wuppertalerin zu bergen. Sie wurde zum Wanderparkplatz am Nizzabad gebracht und schließlich von dort mit dem Rettungswagen zum Klinikum Niederberg transportiert.