Frühlingsfest eröffnet Veranstaltungssaison in Velbert

Seit einiger Zeit ist es Usus, dass das Stadtmarketing Velbert/Velbert Marketing GmbH (VMG) zu Jahresbeginn einen Überblick über die geplanten Feste und Veranstaltungen gibt. Ein „volles Programm in Velbert" stellt Olaf Knauer jetzt für 2020 in Aussicht. Neben etablierten Klassikern wie Schlangenfest und Velberter Lichter gehen heuer wieder das im zweijährigen Rhythmus stattfindende Herminghaus-Park-Fest mit Konzert unter der Saubrücke sowie „Velbert blüht auf" über die Bühne.

Erster verkaufsoffener Sonntag im neuen Jahr

Das Frühlingsfest feierte nach Auskunft des VMG-Geschäftsführers im vergangenen Jahr „erfolgreich“ Premiere – man habe 37.000 Frequenzen gezählt – und erlebt nun am Sonntag, 29. März, seine zweite Auflage. Von 11 bis 18 Uhr warten Infostände und Mitmachaktionen rund um die Themen Garten, Wohnen, Mode, Bewegung und Freizeit, ein Bühnenprogramm und ein Cateringangebot auf die Besucher. Der Einzelhandel hält von 13 bis 18 Uhr den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres ab.

Anrainer lassen den Radweg hochleben

Zum Auftakt des Parkfestes richten die Rotarier wieder ihren Benefizlauf für einen guten Zweck aus. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Volle Fahrt voraus“ heißt das Motto am Sonntag, 26. April, wenn – etwas später als gewohnt – die Saisoneröffnung für den Panorama-Radweg Niederbergbahn eingeläutet wird. Die Gemeinschaftsaktion im Verein mit den Anrainer-Städten feiert ihren fünften Geburtstag, wird vor Ort in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Tönisheide organisiert und findet auf dem Aldi-Parkplatz in Tönisheide statt. Das Fest mit einem Programm rund um die Themen Radfahren, Bewegung und Freizeit lebe davon, meint Knauer, dass alle Anlieger – also neben Velbert Haan, Heiligenhaus und Wülfrath – mitzögen und den Radweg hochleben liessen.

Drei Anlässe auf einen Streich

Vom 8. bis zum 10. Mai steht dann ein Dreiklang ins Haus: Da wäre zunächst „Just Festivals“ (Dortmund) mit dem Street Food & Music Festival Velbert, dem mittlerweile dritten Gastspiel auf dem Platz Am Offers. Beim Familien-Sonntag wird auch der Abschluss der Europawoche gefeiert. Drittens wird die Seniorenmesse integriert, die sich erstmals in der Fußgängerzone Friedrichstraße (Höhe Münzbrunnen/Sparkasse) präsentiert. Zudem lädt der Einzelhandel bei einem weiteren verkaufsoffenen Sonntag zum Bummeln ein.

Akquise für den Betriebs-Cup läuft

VMG-Veranstaltungsmanagerin Daniela Hantich und Geschäftsführer Olaf Knauer stellten u. a. auch das neue Faltblatt mit dem kompletten Halbjahresprogramm vor. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Wir hoffen darauf, dass wir mit 17 bis 20 Mannschaften an den Start gehen können“, blickt Olaf Knauer auf den Betriebs-Cup 2020 am Samstag, 20. Juni, voraus. Die Akquise laufe. Auf dem Sportplatz Waldschlösschen in Neviges wird die beste Betriebsfußballmannschaft in Velbert gesucht. Interessenten können sich noch bis zum 3. März per E-Mail an viola.meseberg-dunkel@velbert.de oder per Fax unter 02051 26-2247 anmelden.

Konzert unter der Saubrücke

Als große logistische Herausforderung werten die VMG-Organisatoren das Fest im Herminghauspark. Am Wochenende 22./23. August ist es nach zwei Jahren jetzt wieder so weit; zum Auftakt veranstaltet der Rotary Club Velbert seinen Benefizlauf. Am Samstagabend spielt beim Konzert unter der Saubrücke die Coverrockband „Deluxe – the Radioband“.

Stadtmeister im Biathlon ermitteln

Hier der weitere Überblick: Am 4. September geht in der Vorburg Schloss Hardenberg das Freiluftkonzert Hardenberg Open-Air in die zweite Auflage, für das das Stadtmarketing zurzeit die Angebote sondiert. Auf

Velbert In Langenberg ist Steampunk angesagt Ein für die Stadt Velbert vollkommen neues Event ist für den Mai in Langenberg geplant. Dort stellt die Werbegemeinschaft erstmals ein Steampunk-Festival auf die Beine. In Neviges konzentriert sich Vieles auf den Juni: Rock in Neviges, Mittelaltermarkt und Dorffest. Ob es in Velbert-Mitte eine V eranstaltung in der Adventszeit geben wird, ist zurzeit noch offen. Die VMG prüft aktuell Angebote für einen Weihnachtsmarkt, führt Gespräche mit möglichen Veranstaltern und redet mit der Werbegemeinschaft „Velbert aktiv“.

das Schlangenfest können sich die kleinen und großen Besucher am 20. September freuen. Auch die Velberter Lichter werden zu Beginn der dunklen Jahreszeit wieder gefeiert – und zwar am 23. Oktober in der Fußgängerzone mit einem Mondschein-Einkauf. In Kooperation mit dem Stadtsportbund wird die Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft 2020 ausgerichtet, bei der Vierer-Teams mitmachen können.