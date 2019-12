Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gasthaus seit 155 Jahren

Sternekoch Sascha Stemberg führt das Traditionshaus an der Kuhlendahler Straße in fünfter Generation. Im Kaminzimmer, wo die Gäste heute in gemütlicher Atmosphäre speisen, befand sich in den Anfangsjahren ab 1864 die Schmiede von Hufschmied Heinrich Stemberg – angeschlossen war eine kleine Gastwirtschaft, die 1906 in der Folgegeneration von Sohn Otto ausgebaut wurde.

Heute sind elf Mitarbeiter in der Küche beschäftigt und fünf im Service. Nach wie vor ist das Haus Stemberg fest in Familienhand.