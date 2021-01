Hattingerin in Velbert-Langenberg verunglückt

Langenberg/Hattingen Eine 25-Jährige aus Hattingen ist in Velbert beim Wandern gestürzt. Der Einsatz der Feuerwehr erwies sich als ungewöhnlich aufwendig.

Was ein vermeintlich kleiner Sturz bewirken kann: Eine 25-Jährige aus Hattingen ist am Donnerstag bei einer Waldwanderung in Langenberg umgeknickt und hat sich dabei so sehr verletzt, dass sie medizinische Hilfe benötigte. Allerdings ist das Gelände am Gutsweg mit großen Fahrzeugen nur schwer zu erreichen, so dass sich der Einsatz für die Feuerwehr als ungewöhnlich aufwendig erwies.

Denn der Waldweg ist nicht mit jedem Wagen befahrbar, daher mussten die Helfer zunächst rund einen Kilometer zu Fuß zur Unfallstelle laufen. Da die junge Frau etwa 50 Meter oberhalb des Weges lag, galt es dann auch noch eine steile Anhöhe zu erklimmen. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ließen die Helfer die Hattingerin mit einer Schleifkorbtrage und Absturzsicherung den Hang hinunter zum Weg ab.

Doch damit nicht genug: Zum Einsatz kam auch ein Spezialfahrzeug der Ratinger Feuerwehr. Dieser Wagen auf Basis eines Geländefahrzeugs ist nicht nur umfangreich mit Geräten zur Rettung in unwegsamem Gelände ausgerüstet, er war auch in der Lage, über den schmalen Waldweg nahe an die Einsatzstelle heranzufahren. Dieses Fahrzeug brachte die Gestürzte dann zum befestigten Teil des Gutsweges, wo die junge Frau in den wartenden Rettungswagen umgeladen wurde.

Die Hattingerin kam zunächst ins Klinikum Niederberg zur weiteren Behandlung, der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

