Hier stehen in dieser Woche die Blitzer

Velbert. In dieser Woche kontrollieren Polizei und Kreis wieder die Geschwindigkeit. Die Blitzer stehen im Kreis Mettmann an folgenden Messstellen.

Hier werden die Geschwindigkeiten der Autofahrer kontrolliert. Am Montag: Langenberg (Frohnstraße, Kuhler Straße); Mitte: (Langenhorster Straße); Neviges (Am Rosenhügel). Am Dienstag: Langenberg (Bleibergstraße); Mitte (Am Hardenberger Hof, Hardenberger Straße); Neviges (Jacob-Lüneschloß-Straße). Am Mittwoch: Langenberg (Bonsfelder Straße); Mitte (Kastanienallee, Am Thekbusch); Neviges (Windrather Straße); Heiligenhaus-Mitte. Am Donnerstag: Langenberg (Voßkuhlstraße, Vogteier Straße); Mitte (Langenberger Straße); Neviges (Asbrucher Straße). Freitag: Langenberg (Bökenbuschstraße); Mitte (Mettmanner Straße, Am Thekbusch); Neviges (Wimmersberger Straße).