Hochzeit in Velbert: Sandkastenliebe statt Coronafrust

Velbert Nach 25 Jahren haben sich Kitty aus Velbert und ihr André wiedergefunden. Ihre Liebe haben sie im Coronajahr 2020 offiziell besiegelt

Schon damals, beim Kindergarten-Ausflug in den Tierpark Chemnitz, es muss etwa 1983 gewesen sein, da hatten sich Kitty und André ziemlich lieb - auf dem Schwarz-Weiß-Foto sieht man die beiden eng umschlungen, vier und fünf Jahr etwa müssen sie gewesen sein. Beide lächeln, sie lehnt ihren Kopf an seine Schulter. "André war mein allerbester Kindergartenkumpel, ja eigentlich wirklich meine Kindergartenliebe", erinnert sich die heute 41-jährige Kitty, André nickt. "Wir haben alles zusammen gemacht, gespielt, gelacht, einfach alles."

Beide strahlen vor Glück

Kitty und André Döhner sitzen eng beieinander im Wohnzimmer in ihrer Velberter Wohnung. Alles ist liebevoll dekoriert, der Tannenbaum bunt geschmückt, es ist warm und gemütlich. Beide strahlen vor Glück, immer wieder treffen sich ihre Blicke, voller Leidenschaft erzählen sie von ihrer gegenseitigen Suche nach dem jeweils anderen in all den Jahren, in denen sie sich zwar aus den Augen, aber nie aus dem Sinn verloren hatten.

Mit neun Jahren von Chemnitz nach Velbert

"Ich bin mit neun Jahren mit meinen Eltern von Chemnitz aus nach Velbert gezogen", erinnert sich Kitty, "ich habe dann hier andere Kontakte gefunden und mein Leben gelebt, aber immer wieder an ihn gedacht. Ich habe dann früh meinen ersten Mann kennengelernt und zwei Kinder bekommen, aber immer wenn wir zum Beispiel in Chemnitz bei Verwandtschaft zu Besuch waren, habe ich von André geredet, ganz intensiv an ihn gedacht."

Beruflich nach Bayern

André dagegen hat keine Familie gegründet, Anfang des neuen Jahrtausends zog es ihn beruflich bedingt nach Bayern. "Ich hatte immer mal kurze Beziehungen, aber nie so, dass ich an Hochzeit oder so dachte", erzählt der 42-Jährige, "und immer, wenn ich alte Fotos anschaute, musste ich an Kitty denken."

Erfolglose Suche in den sozialen Medien

Und so suchte er nach seiner Sandkastenliebe in den sozialen Netzwerken, weil sie den Namen ihres Mannes angenommen hatte, konnte er sie nicht finden. Sie dagegen suchte nach André - ebenfalls erfolglos. "Das hatte einen einfachen Grund", sagt sie lachend, "Ich wusste nicht, dass sein Nachname in der Mitte mit h geschrieben wird und hab einfach nach dem altbekannten Döner gesucht." Zwischenzeitlich war Kitty mit ihrer Familie nach Kerpen gezogen, als die Ehe 2012 scheiterte, kehrte sie mit den Kindern zurück nach Velbert.

Freundschaftsanfrage bei Facebook

Und dann kam dieser Sonntagabend im Juli 2014: Die Zweifachmutter, die nach der Scheidung wieder ihren Geburtsnamen angenommen hatte, saß vor dem Rechner, als eine Freundschaftsanfrage bei Facebook einging - von einem gewissen André Döhner. "Ich dachte, mich trifft der Schlag, ich habe sofort angefangen zu weinen und nur zurückgeschrieben "Bist du m e i n André?"

Viele hunderte Kilometer saß i h r André am anderen Ende der Leitung und konnte sein Glück ebenfalls nicht fassen, als nur wenige Sekunden nach seiner Anfrage diese Nachricht als Antwort einging. "Ich war da gerade auf der Arbeit und hatte Pause und ich war so überwältigt, dass ich erst mal einen Arbeitskollegen eingeweiht habe".

Drei Jahre Fernbeziehung

Einen Tag später wurde telefoniert, sieben Stunden lang. "Das war, als hätten wir uns drei Tage nicht gesehen", schwärmen beide, "alles war vertraut und alles war auch sofort klar. Wir wollten uns schnellstmöglich wiedersehen und dann nie wieder auseinandergehen." Und irgendwie war es dann auch so: Eine Woche später kam André aus Bayern nach Velbert, Kittys Kinder, Sabrina und Thomas, fragten nur "Ach bist DU der André, von dem Mama immer geredet hat?". Dann war alles klar. Nach fast drei Jahren Fernbeziehung zog André von Bayern nach Birth. "Es war alles einfach nur schön, wir sind als Familie zusammengewachsen und haben unser Glück einfach nur genossen."

Heiratsantrag am Valentinstag 2019

Und so war auch schnell klar: Wir bleiben für immer zusammen. Nach einem Heiratsantrag am Valentinstag 2019 planten die beiden ihre Hochzeit für den 22. Mai 2020. Die Torte wurde bestellt, ein Raum gemietet, eine große Hochzeitsgesellschaft geplant, ein Caterer organisiert. Doch dann kam Corona.

Weil die beiden ihre Liebe nun endlich offiziell besiegeln wollten, war eine komplette Absage keine Option. "Wir haben damals im März beim Ordnungsamt angefragt, was erlaubt sei und die sagten, eine private Feier ohne Eventcharakter in den eigenen vier Wänden sei möglich."

Kleine Feier in eigenen vier Wänden

Und so wurde kurzerhand umdisponiert. Aus 50 Gästen wurden 20, die Wohnung wurde ausgeräumt und feierlich gestaltet. "Es war schon schade, dass Andrés Eltern, die in Schweden wohnen, nicht kommen konnten und auch nicht mein Bruder, aber es war trotzdem wunderbar", schwärmt Kitty, "Meine Arbeitskolleginnen hatten Porträt-Fotos von sich ausgedruckt, diese mit guten Wünschen beschrieben und als Girlande aufgereiht, die wir dann während der Feier in der Wohnung aufgehängt haben, das war total süß."

Das Wertvollste erhalten

Eigentlich, da sind sich beide einig, habe an diesem Tag nichts wirklich gefehlt. "Wir hatten uns und alles drumherum war nicht wichtig. Wir sind so glücklich und dankbar, dass wir uns wiedergefunden haben. Corona hat uns auch in vielerlei Hinsicht gebeutelt, aber wir haben das Wertvollste erhalten und das ist unsere Liebe." +++Hier geht es zum Newsletter für Velbert+++