Im Kreis wurden 109 Menschen neu positiv getestet

Velbert. Die Inzidenz im Kreis Mettmann ist aber stabil geblieben. Wieder sind fünf Menschen mit Corona-Infektion verstorben

Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt am Donnerstag laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW im Kreis Mettmann bei 133,9 und ist damit genauso hoch wie 24 Stunden zuvor. Innerhalb eines Tages sind 109 Menschen im Kreis neu positiv auf das Virus getestet worden, in Velbert waren es 19.

Eine Velberterin verstorben

Allerdings sind wieder fünf Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, verstorben: eine 82-jährige Frau aus Hilden, ein 73-jähriger Mann aus Langenfeld, ein 82-jähriger Mann aus Ratingen, eine 89-jährige Frau aus Velbert und eine 98-jährige Frau aus Wülfrath. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 336.

Kreisweit 1049 Infizierte

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1049 Infizierte, 17 mehr als am Vortag: in Erkrath 80, in Haan 68, in Heiligenhaus 71, in Hilden 124, in Langenfeld 72, in Mettmann 130, in Monheim 88, in Ratingen 160, in Velbert 217 (-13) und in Wülfrath 39.

