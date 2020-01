In Velbert-Langenberg hat der MIT-Vorstand neues Stammlokal

Vier Langenberger und eine Langenbergerin sitzen im Vorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU und bestreiten damit fast die Hälfte des insgesamt elfköpfigen Vorstands. Dies war aber nicht der Grund dafür, dass sich die Mitglieder nun regelmäßig in der Gaststätte Alt-Langenberg zur Vorstandssitzung treffen. Ausschlaggebend waren die Räume und die damit verbundene Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre vor allem in Ruhe unterhalten zu können.

Die MIT ist ein regionaler Zusammenschluss. Bislang waren in dem regionalen Stadtverband Wülfrath, Velbert und Heiligenhaus vertreten. Mitte Dezember fasste der Kreisvorstand der MIT Mettmann den Beschluss, dass die drei Städte nun auch mit dem Stadtverband Mettmann verschmelzen sollen. Vertreter aus Mettmann sitzen aber auch jetzt schon am Tisch: Steuerberater Harald R. Gajek und Hans-Joachim Adelhöfer, Inhaber der Ticketzentrale Mettmann. Ebenfalls zum Vorstand gehörend, aber verhindert, waren der Mettmanner Rolf Schreckling und Ursula Erdelen-Schäfer aus Wülfrath.

Dr, Bernd-Josef Schlothmann (l.), zusammen mit Reinhard Bütikofer und Hans Jürgen Kerkhoff, demonstrierte im Februar 2016 vor der EU-Kommission in Brüssel gegen die Dumpingpreise von chinesischen Stahlerzeugnissen. Foto: MIT KV Mettmann

„Menschen in Beschäftigung halten“

Bevor es gesellig wird, führt Vorsitzender Dr. Bernd-Josef Schlothmann durch die Sitzung und erzählt von der Verschmelzung, dann berichtet er aus seiner Arbeit im Gesamtvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung NRW. So solle das Kurzarbeitergeld verlängert werden: „Wir tun alles dafür, die Menschen in Beschäftigung zu halten. Wir wissen was kommt und wir sind gewappnet.“ Tagesaktuell geht er auf die erwartete Wirtschaftskrise ein: „Wir rechnen mit einer wirtschaftlich ernstzunehmenden Eintrübung, der Kreis Mettmann spielt eine wichtige Rolle.“ Schon im letzten Jahr sei eine Rezension in der metallverarbeitenden Industrie festgestellt worden.

Vom Mittelstand geprägt

Die Wirtschaft im Kreis Mettmann sei absolut durch den Mittelstand geprägt: „Hier kommen über 50 Prozent aus der Realwirtschaft.“ Realwirtschaft ist der Teil der Gesamtwirtschaft, der nicht zum Finanzmarkt gehört, sondern sich mit realen Dingen wie Waren und Dienstleistungen befasst. Kurz wird die stoffliche Verwertung von CO 2 angesprochen, gerade in Wülfrath wegen der Kalksteinwerke müsse man sich damit befassen. Lösungen dafür hat der Chemiker ebenfalls im Gepäck.

Ausflug und Golfturnier geplant

Für den März haben die Aktiven eine Besichtigung von Mitsubishi Electronic Europe in Ratingen geplant, dann wird über das Golfturnier in Heiligenhaus gesprochen, das die MIT für soziale Zweck im Mai veranstaltet. „Warum an einem Freitag, das ist doch für Rentner?“, fragt einer der Unternehmer. Doch das sei „wie immer in der Politik, man muss Kompromisse machen.“ Die Runde ist von einem zielfokussierten Miteinander geprägt, bei dem Treffen wird realistisch diskutiert. Schlothmann erläutert: „Man muss sehen, alle auf dem Planeten könnten satt werden.“ Er unterscheide zwischen Marktwirtschaft und sozialer Markwirtschaft.

Velbert Der Vorstand der MIT Insgesamt hat die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath und Mettmann rund 80 Mitglieder. Der Kreis Mettmann kann insgesamt rund 300 Mitglieder zählen und gehört damit bundesweit zu den zehn stärksten Kreisverbänden. Der Vorstand der MIT, die nun vier Städte vertreten wird, besteht aus Thomas Hertel, Harald R. Gajek, Rainer Kasper, Dr. Bernd-Josef Schlothmann, Hans-Joachim Adelhöfer, Ernst Georg Depner, Arthur Zöller, Udo Neblung, Heidi Zöller-Bohne, Rolf Schreckling und Ursula Erdelen-Schäfer.

Auch über Fußball wird geredet

Untereinander berichten sie von ihren Kontakten und davon, dass man von einander lernen müsse. „Die Mittelstandsvereinigung ist nicht an der Politik ausgerichtet sondern an dem Erhalt des Mittelstandes." Rainer Kasper, der 1976 die Velberter MIT mitbegründet hat, bestätigt: „Ich habe in keiner politischen Vereinigung so viele Menschen kennengelernt, die leben, was sie sagen." Für ihn leben die meisten Mitglieder den Mittelstand und nicht persönliche Vorteile. Beim anschließenden Essen unterhalten sie sich kurz über Fußball. Dabei sind sich die MIT-Mitglieder plötzlich nicht mehr ganz so einig.