Jahreswechsel Zuhause: Steinzeit, Kunst & Kartoffeltorte

Das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromfort in Ratingen stellt einen Audioguide zum Download zur Verfügung für eine Zeitreise in die Ära der Baumwollspinnerei.

Kreis Mettmann. Nach den vielen Feiertagen und mit geschlossenen Museen und Kinos muss es nicht langweilig werden. Das Neanderland bietet einiges.

Nach den Feiertagen schon wieder ein Wochenende und dazu noch Lockdown, da kann schnell Langeweile aufkommen. Aber es gibt ja im Neanderland jetzt Zeitreisen vom Sofa aus, kreative Künstler-Workshops am Laptop und herzhafte Rezepte von lokalen Anbietern zum Nachkochen oder liefern lassen.

Mediathek statt Museum! Der Youtube-Kanal des Neanderthal Museums kennt keine Öffnungszeiten und zeigt neben einer mehrteiligen Mini-Doku zur Evolution des Menschen auch spannende Do-it-yourself-Videos. Erwachsene und Kinder finden Inspiration, lernen, wie man Feuer macht, steinzeitliche Werkzeuge herstellt oder sich eine historische Frisur flechtet.

Auch einen Einblick in die aktuelle Sonderausstellung „Playmobil – Archäologische Weltreise“ samt Interview mit Künstler Oliver Schaffer gibt es zu entdecken.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromfort in Ratingen stellt einen Audioguide zum Download zur Verfügung für eine Zeitreise in die Ära der Baumwollspinnerei zwischen Blauem Salon und Gartensaal. Wer die Zeit nutzen möchte, um endlich kreativ zu werden und malen zu lernen, ist bei den Live-Online-Kursen von Diana Schalthöfers Malzauber in Mettmann richtig. Die Workshops für Erwachsene und Kinder finden über Zoom statt.

Leckere, weihnachtliche Rezepte für Kürbissuppe oder Apfel-Walnuss-Kuchen finden Hungrige auf der Homepage von Gut Ellscheid in Haan. Gut Schobbenhaus in Mettmann gibt online Details über die Zubereitung der perfekten Weihnachtsgans preis. Und Gut Grashaus aus Ratingen präsentiert Freunden des Erdapfels eine Auswahl an Anleitungen vom Rösti bis zur Kartoffeltorte.

Ist der Appetit groß und die Lust zum Kochen klein, bieten viele Restaurants und Cafés im Neanderland einen Lieferservice an. Darunter auch eine Reihe beliebter "Typisch Neanderland"- Anbieter, die Feinschmecker mit regionalen Köstlichkeiten vom eigenen Hof und Garten versorgen. Und abenteuerhungrige Genießer können sich für den nächstmöglichen Ausflug im neanderland unter www.neanderland.de inspirieren lassen. Weitere Berichte aus Velbert finden Sie hier.