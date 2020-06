Jugendliche gestanden Brand auf Spielplatz

Der Brand auf einem Spiel platz in Velbert ist aufgeklärt: Drei Jungen, 13 und 15 Jahre alt, haben gestanden, eine Schaukel angezündet zu haben.

Der Brand auf dem Spielplatz Am Kröklenberg in Tönisheide ist aufgeklärte: Ein 13-Jähriger gestand seiner Mutter, gemeinsam mit zwei Freunden, 13 und 15 Jahre alt, die Schaukel am Sonntagabend, 7. Juni, angezündet zu haben. Die Mutter informierte daraufhin die Polizei, auch die Eltern der anderen zwei Jungen schlossen sich später an .Die Technischen Betriebe Velbert (TBV) müssen die Schaukel austauschen, dabei fallen Materialkosten von etwa 850 Euro plus Arbeitskosten an. Bis zu ihrem Austausch ist die Schaukel nicht nutzbar. Die TBV erheben Schadensersatzanspruch sowohl gegen den 15-Jährigen als auch gegen die beiden 13-Jährigen. Gegen den 15-Jährigen haben die TBV zudem Strafantrag gestellt.