Kinderhospiz Velbert:Trauerarbeit endet nicht mit dem Tod

Velbert Der Tod eines Kindes - das Schlimmste, was Familien passieren kann. Hilfe und Unterstützung bei der Trauerarbeit ist unverzichtbar.

Es gibt für Familien nichts Schlimmeres, als wenn ein Kind stirbt. Die Trauerarbeit bei Eltern und Geschwistern ist leidvoll und schwierig, viele brauchen dabei professionelle Unterstützung, am besten von denen, die sie bereits vor dem Tod des Kindes begleitet haben, ihre Geschichte kennen. Doch Trauerbegleitung durch die Mitarbeiter in den Kinderhospizen wird nicht finanziert - darauf weist der Bundesverband Kinderhospiz am heutigen Tag der Kinderhospizarbeit hin.

Hospizarbeit nach Tod wird nicht finanziert

Bislang finanziert sich diese Arbeit ausschließlich über Spenden, die gesetzlichen Krankenkassen zahlen ab dem Tod des Kindes für Leistungen der stationären und ambulanten Kinderhospizeinrichtungen nichts mehr. Natürlich steht den betroffenen Familien Hilfe durch niedergelassene Psychologen oder andere Fachleute zu, deren Leistungen von den Kassen übernommen werden. Dennoch geht der Bundesverband der Kinderhospizarbeit davon aus, dass diese besondere Form der Trauer vor allem durch die Hilfe von Menschen in den Hospizeinrichtungen verstanden wird und fordert, dass verwaiste Eltern und Geschwisterkinder solange Unterstützung erfahren dürfen, wie sie sie benötigen.

Rund 50.000 betroffene Kinder und Jugendliche

In Deutschland gibt es rund 50.000 Kinder und Jugendliche, die lebensverkürzend erkrankt sind. Für sie und ihre Familien setzt sich der Bundesverband Kinderhospiz ein, um sie aus dem sozialen Abseits zurück in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Zudem gibt es das digitale Hilfsangebot "Frag OSKAR". Die Angebote richten sich auch an Familien mit Sternenkindern. Mehr Informationen gibt es auf www.bundesverband-kinderhospiz.de und www.frag-oskar.de. Im Kreis Mettmann gibt es zudem den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst mit Sitz in Heiligenhaus (kinderhospizdienst@atemnot-ev.de) und den Kinderhospizdienst Bergisches Land der Caritas mit Sitz in Velbert (Tel. 02051/8020024)







