Kosten für Miete und Organisation wieder einspielen

Bei dem Weihnachtsmarkt wird Eintritt erhoben. Erwachsene zahlen drei, Gewandete 2,50 und Kinder einen Euro; Kinder unter sechs Jahren haben hingegen freien Zugang. „Wir brauchen die Eintrittsgelder, weil wir ja Miete zahlen und auch die Genehmigungskosten aufbringen müssen“, begründet das Ute Meulenkamp. Konkrete Zahlen nennt sie nicht, sagt nur soviel: „Das ist schon ne Summe.“

Der Markt hat am Samstag in der Zeit von 13 bis 21 und tags darauf am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher, die in Gewändern kommen, sind besonders gerne gesehen. Weitere Infos gibt’s auch online auf www.Marktgilde-zu-Hardenberg.de.