Kreis Mettmann: Einbrecher stehlen ein Handballtor

Kreis Mettmann. Die beiden Männer drangen in eine Turnhalle und verschwanden anschließend mit einem Handballtor. Sie flohen in dicken Karossen.

Zwei bislang unbekannte Männer sind am Samstagnachmittag in die Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Sandheide in Erkrath eingebrochen und haben dort ein Handballtor gestohlen.

Glastür zerstört

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen, so die Polizei, schlugen die beiden Täter

die Verglasung einer Eingangstür ein und kamen so in die Halle. Hier rissen sie einen Feuerlöscher aus seiner Verankerung und entleerten ihn in der Turnhalle.

Außerdem brachen die Täter mehrere Türen zu Umkleidekabinen und Toilettenräumen auf. Anschließend stahlen die beiden Männer ein etwa 1,50 Meter hohes Handball-bzw. Fußballtor aus der Turnhalle

Zeuge beobachtete die Männer

Ein Zeuge beobachtete, wie die beiden Männer mit dem Tor davon liefen. Kurz

darauf kamen die Beiden zurück. Einer von ihnen stieg in einen

neuwertigen weißen Audi A4, der andere in ein schwarzes SUV - daraufhin fuhren

beide davon. Aufgrund der Entfernung konnte der Zeuge die Kennzeichen der

Fahrzeuge nicht ablesen. Beide Männer sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,85 Meter große gewesen sein. Berichte aus Velbert lesen Sie hier.