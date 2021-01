Kreispolizei fuhr 160 Einsätze in der Silvesternacht

Kreis Mettmann. Der Jahreswechsel im Kreis Mettmann verlief ruhig. Am frühen Morgen wurde die Beamten zu einen versuchten Tötungsdelikt gerufen.

Zum Jahreswechsel ist die Polizei im Kreis

Mettmann, in der Zeit zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr morgens, zu

insgesamt 160 Einsätzen ausgerückt. Damit war die Einsatzlage durch die

Corona-Beschränkungen und das angepasste Verhalten eines Großteils der

Bevölkerung im Vergleich zum Vorjahr etwas entspannter, berichten die Beamten.

25 Einsätze wegen Missbrauchs pyrotechnischer Gegenstände

Es kam zu vereinzelten Auseinandersetzung, Streitigkeiten und

Körperverletzungen, Ruhestörungen und insgesamt 25 Einsätzen wegen des

Missbrauchs pyrotechnischer Gegenstände. Ein gemeldeter Firmeneinbruch und ein gestohlener PKW (beide in Monheim am Rhein) beschäftigten die Polizei, genauso wie zwei Trunkenheitsfahrten in Langenfeld und Monheim am Rhein.

16-Jähriger musste notoperiert werden

Gegen 2.40 Uhr wurde die Polizei zur Berliner Straße in Ratingen gerufen. Dort war es am Rande einer privaten Silvesterfeier zuerst zu einer verbalen und schließlich handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen.

Schließlich stach ein Mann auf einen 16-Jährigen ein. Das Opfer wurde durch Stiche in den Bauchraum schwer verletzt und musste notoperiert werden. Mittlerweile ist der junge Mann außer Lebensgefahr.

Vier Tatverdächtige in Haft

Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat derzeit als versuchtes Tötungsdelikt. Vier Tatverdächtige (drei 20-Jährige, ein 23-Jähriger) wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen und befinden sich im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen - auch zum Motiv und den Hintergründen - dauern an. Weitere Berichte aus Heiligenhaus lesen Sie hier.