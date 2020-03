Langenberg: Julius von Felbert mit 85 Jahren gestorben

Langenberg. Julius von Felbert, Unternehmer und Kommunalpolitiker aus Velbert-Langenberg, ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Im Alter von 85 Jahren ist Julius von Felbert in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gestorben. Der Langenberger war seinem Stadtbezirk stets eng verbunden – in vielerlei Funktionen.

Mit seinem Gas- und Wasser-Installationsbetrieb war er über Langenberg hinaus bekannt, darüber hinaus war er lange Zeit in der Politik aktiv: Schon vor der kommunalen Neugliederung 1975 saß er im Stadtrat – damals dem der Stadt Langenberg, damals für die CDU. Später, nach dem Zusammenschluss von Langenberg, Neviges und Velbert, wechselte er zu den Liberalen. Sein Engagement galt immer und vor allem Langenberg. Da sei unter anderem der Seidenweberplatz und das Seidenweber-Denkmal genannt.

Sportlich war Julius von Felbert ebenfalls unterwegs: Im Bonsfeld-Nierenhofer Turnverein schnürte er die Laufschuhe und trat über die 100, 200 und 400 Meter an, auch als Handballer war er erfolgreich – zunächst als aktiver, später als Funktionär. Gemeinsam mit dem einstigen Landrat Willi Müser gründete er zudem die „Arbeitsgemeinschaft für koronare Prävention und Rehabilitation im Kreissportbund Mettmann“, die mittlerweile in allen kreisangehörigen Städten aktiv ist. Für diesen Einsatz erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Langenbergs Geschichte lag dem Unternehmer auch am Herzen. So sorgte er mit dafür, dass das Buch „Villen in Langenberg“ erschien. Grundlage hierfür war eine Ausstellung des Arbeitskreises Alt-Langenberg. Julius von Felbert hatte unter anderem mit dem Scala-Verlag ein Konzept erarbeitet, in dem der geschichtliche und wirtschaftliche Hintergrund der Entstehungsgeschichten der Villen beleuchtet wird.

Ein weiteres, autobiografisches Buch, gab es allerdings nie öffentlich: Julius von Felbert arbeitete zuletzt an einem Werk über sein Leben in Langenberg.

In drei Wochen wäre Julius von Felbert 86 Jahre alt geworden.