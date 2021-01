Lockdown ist für die Velberter Händler eine Katastrophe

Velbert. Bis Ende Januar bleiben die Einzelhandelsgeschäfte wegen der Pandemie geschlossen. Abholangebote können die Verluste nicht ausgleichen

Der Lockdown wird um drei Wochen verlängert, die Einzelhändler müssen

weiterhin sehen, wie sie ihre Ware zu den Kunden bekommen. Wie läuft es

in der Velberter Innenstadt mit dem Bestellen und Abholen von Waren?

Nutzen die Kunden die Möglichkeit, auf zahlreichen Kanälen bestellen zu

können?

"Geschäft läuft sehr zurückhaltend"

Bei "Trip&Travel" ist jeden Vormittag für einige Stunden die

Abholstation geöffnet, berichtet Inhaberin Sabine Holten. "Aber derzeit

läuft das Geschäft sehr zurückhaltend. Das Koffergeschäft ist auf dem

Nullpunkt, weil niemand mehr reist. Eigentlich ist der Januar der Monat

für den Kauf von Schulranzen, aber das wird natürlich auch erschwert,

weil wir keine Anprobe durchführen können".

"Hoffen, dass Kunden auf uns warten"

Holten und ihr Mann hoffen deswegen, "dass unsere Kunden noch ein paar Wochen auf uns warten". Zwischenzeitlich haben die beiden das Schaufenster neu dekoriert, dort warten jetzt viele Sonderangebote, die telefonisch unter 02051-52060

geordert werden können. "Wir sind froh über jeden Kunden und auch gerne

bereit zu liefern", so Holten.

"Tropfen auf den heißen Stein"

Mit "Bei Anruf Klose" wirbt Arnd Klose vom gleichnamigen Sportgeschäft

um Bestellungen. Täglich ist er von 10 bis 18 Uhr unter 02051-51212

erreichbar, bietet telefonische Beratung und Bestellung an.

"Geschäftlich ist der Lockdown eine Katastrophe", sagt Arnd Klose

ehrlich, die übers Internet und Telefon eingehenden Bestellungen seien

"ein Tropfen auf dem heißen Stein".

Emotionale Rückmeldungen

Worüber Klose sich jedoch sehr freut, sind die emotionalen Rückmeldungen und die Wertschätzung der Kunden. "Die rufen an, bestellen ein Paar Laufschuhe und sagen "Ich will, dass du überlebst." Das ist toll, da fühle ich mich gebraucht." Alle, die Neujahrsvorsätze umsetzen wollen, sind bei ihm richtig: "Wir

haben Yogamatten, Schuhe und auch Nahrungsergänzungsmittel."

Nun auch Waffeleisen im Angebot

Beim "Brummbär" können Kunden dagegen ab sofort nicht nur Bücher und

Spielwaren, sondern auch Waffeleisen bestellen: "Seit Montag haben wir

einen neuen Online-Shop mit einem noch breiteren Angebot, der ist auf

www.brummbaer-velbert.de zu finden", berichtet Mitarbeiterin Sarah

Redlich. Seit Dezember gibt es auch dort eine Abholstation, "wir laufen

mit unseren Smartphones durch den Laden, um Bestellungen anzunehmen und

auch Fotos zu schicken", erklärt Redlich.

Der Stöbercharakter fehlt

Wir haben schon früh auf Facebook komplette Kataloge mit dem Bestand eingestellt und sind auf allen Kanälen erreichbar." Im Dezember seien sie zeitweise ins Schwitzen gekommen, "gerade an den Tagen vor Weihnachten waren viele Leute

dankbar, wenn sie gemerkt haben dass noch Kleinigkeiten fehlen und sie

die bei uns kaufen konnten." Was fehlt, ist der Stöbercharakter:

Saisonware ist liegengeblieben, die typischen Wichtelgeschenke wurden

nicht gekauft.

Verantwortung gegenüber den Kunden

Im Januar ist es nun ruhiger. "Wir haben eine

Verantwortung gegenüber unseren Kunden", sagt Sarah Redlich, die sich

ebenfalls über viel positive Nachrichten freut, "aber es ist nicht immer

leicht derzeit."

Ganz schwache Resonanz

Dem stimmt auch Wolfgang Erben zu: In seinem Modegeschäft "Schäffkes"

gibt es nur eine "schwache, ganz schwache Resonanz" auf das Angebot,

Kleidungsstücke telefonisch unter 02051-52570 zu ordern. "Wir

verschicken oder liefern gern Auswahlsendungen mit verschiedenen

Modellen, es gibt die Möglichkeit per WhatsApp Fotos zuzuschicken, aber

im Moment braucht niemand etwas". Da keine Feste stattfänden und

Herrenbekleidung ohnehin oft hintenan stünde, liefe es "nun noch

schlechter als beim ersten Lockdown im Frühjahr."

Endlich wieder Kunden treffen

Dennoch bliebe das Angebot bestehen, alles was möglich ist möglich zu machen. Einig sind sich alle Einzelhändler in ihrem Wunsch, möglichst bald wieder Kunden in

ihren Läden begrüßen zu dürfen - die entsprechenden Hygienemaßnahmen

haben längst alle getroffen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.