Mobile Sprechstunden im regelmäßigen Rhythmus

Die Velberter Innenstadt soll insgesamt nach vorne gebracht, ihre Aufenthaltsqualität durch Gestaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen erhöht werden. Zwecks Begleitung dieser Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts fungiert das Innenstadtmanagement als Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit und Verwaltung. Das Zweier-Team hat kein festes Büro mehr und macht deshalb seit Januar mobile Sprechstunden: einmal im Monat, die Termine und Themen werden rechtzeitig publik gemacht.

Silke de Roode und ihr Kollege Johannes Schwegmann sind telefonisch unter 0173 2724085 bzw. per E-Mail an info@innenstadt-velbert.de erreichbar sowie darüber hinaus in dem Dortmunder Büro „Junker + Kruse“, 0231 5578580.