Neue Gemeinschaftspraxis für Orthopädie in Tönisheide

Velbert Drei erfahrene Orthopäden haben jetzt eine neue orthopädische Praxis in Tönisheide eröffnet. Das Menschliche steht im Vordergrund.

In Tönisheide hat jetzt eine neue Arztpraxis ihre Türen geöffnet: Gleich drei Orthopäden wollen "voller Energie und Tatentdrang" in ihrer Privatpraxis in der Kirchstraße dafür sorgen, dass es ihren Patienten besser geht.

Auch die Heilpraktikerin Petra Ullrich wird ab sofort ihre Patienten in einem Raum der Praxis empfangen.

Drei erfahrene Experten

Mit Dr. Carl Heinz Ullrich und Dr. Ulrich Dreisilker ziehen zwei erfahrene Experten, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind, in die Praxisräume, ergänzt wird das Team von Professor Thomas Fangen

aus Düsseldorf. "Wir wollen hier Leistung zeigen, aber das Menschliche muss im Mittelpunkt der Arbeit stehen", umreißt Carl Heinz Ullrich klar, wie er sich sein neues Wirkungsfeld vorstellt. Eine gute Stimmung in der Praxis sei Prämisse, die Räume sind freundlich eingerichtet und tragen Namen wie "Nordsee", "Ostsee" oder "Afrika" - es

hängen jeweils Bilder der entsprechenden Reiseziele an den Wänden und lassen gedanklich in die Ferne schweifen. Einen Termin bekommen in der orthopädischen Privatpraxis natürlich auch Kassenpatienten, "die Orthopäden möchten allen Selbstzahlern die Möglichkeit geben, eine sehr gute Behandlung zu bekommen", fasst

Ullrichs Ehefrau Petra zusammen.

Mitbegründer der Rückenschulbewegung

Carl Heinz Ullrich selber praktizierte lange Jahre in Heiligenhaus und anschließend in Mettmann, nun will der

70-jährige Mitbegründer der Rückenschulbewegung im deutschsprachigen Raum in Velbert noch einmal neu beginnen. "Wir wollen unser Wissen den Patienten zu Gute kommen lassen", sagen Ullrich und Dr. Ulrich

Dreisilker, der den Velbertern ebenfalls bekannt sein dürfte - er hatte fast zehn Jahre seine Praxis in der Schlossstadt.

Zusammenarbeit mit Universität Zürich

Die Mediziner forschen in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich über extrakorporale

Stoßwellen und hochenergetische Magnetfeldinduktionstherapie, "wir gehen davon aus, dass über eine Beschwerdebesserung hinaus teilweise eine Regenration von Körperztellen erreichbar ist", so Dreisilker. Ullrich

ist froh, nun Forschung und Arbeit mit Patienten verbinden zu können, "gerne möchte ich auch wieder medizinische Fachliteratur lesen und für meine Patienten kommentieren." Dritter in der Runde ist Thomas Frangen, ausgebildeter Chirurg, Unfallchirurg und Orthopäde. "Ich möchte das operative Wissen einbringen", so Frangen, der die "jahrzehntelange Erfahrung der Kollegen" zu schätzen weiß.

Akupunktur ergänzt das Angebot

Einen ganz anderen Schwerpunkt setzt dann noch Heilpraktikerin und Psychotherapeutin Petra Ullrich(55), die unter anderem mit chronischen Schmerzpatienten arbeiten möchte, "bei denen die Schulmedizin durch ist.

Schmerz schränkt die Lebensqualität ein, und die gilt es wieder zu steigern." Petra Ullrich nutzt aber auch ebenfalls Stoßwellen oder Magnetfeldtherapie. "Die Patienten werden wahr- und ernstgenommen, das ist selbstverständlich". Sie wünscht sich einen ruhigen Start in Velbert, neue Patienten sind allen

Praktizierenden herzlich willkommen.

An der Wand im Flur hängt ein Bild des Boxers Muhammad Ali mit persönlicher Widmung für Carl Heinz Ullrich

und die Patienten des Orthopäden - das Team hofft, dass noch viele weitere Patienten so zufrieden sein werden.





Telefonisch erreichbar ist die orthopädische Arztpraxis in der

Kirchstraße 44 unter 02053-4281000. Wer einen Termin bei der

Heilpraktikerin Petra Ullrich vereinbaren möchte, wählt 02053-4281012.

++++++