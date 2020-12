Neviges: Feuerwehr löscht brennenden Adventskranz

Neviges Anwohner informierten die Bewohnerin, die sich in Sicherheit bringen konnte. Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle

Nachdem die saisontypischen Einsätze der Vorweihnachtszeit in diesem Jahr zum Glück ausgeblieben waren, mussten die hauptamtliche Wache der Feuerwehr und zwei freiwillige Löschzüge aus Neviges am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, dann doch noch wegen eines brennenden Adventskranzes ausrücken. Das berichtet die Feuerwehr Velbert.

Passanten hatten am Nachmittag Flammen im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses an der Siebeneicker Straße bemerkt und die Bewohnerin, die sich im ersten Obergeschoss aufhielt und nichts vom Feuer in der unteren Etage mitbekommen hatte, aus dem Haus geklingelt. Als die Feuerwehr eintraf, wartete die Seniorin bereits draußen und in Sicherheit. Der Rettungsdienst untersuchte die Dame, ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Währenddessen ging ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz in die Wohnung und brachte das Feuer in der Küche unter Kontrolle: Neben dem Adventskranz hatteen die Flammen noch auf zwei Stühle und einen Tisch übergegriffen. Die Feuerwehrleute entsorgten den verkohlten Adventskranz und brachten auch die angesengten Möbel ins Freie. Abschließebnd entrauchte die Feuerwehr das Wohnhaus, kontrolliert noch einmal die Wohnung und rückte dann ab. Die Seniorin durfte in ihr Haus zurückkehren. Für die Dauer des Einsatzes war die Siebeneicker Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.