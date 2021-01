Neviges: Neuer Sportplatz im Siepen bekommt Joggingstrecke

Neviges Große Freude bei den Sportfreunden Siepen: Ab April wird ihr Sportplatz saniert. Auch für Nicht-Fußballer wird die Anlage attraktiv.

Große Freude bei den Sportfreunden Siepen: Die Stadt saniert ab April komplett ihren Sportplatz an der Hohenbruchstraße. Damit verschwindet nicht nur der letzte Aschenplatz in Velbert, der Verein bekommt auch eine attraktive Mehrzweck-Anlage. Sie soll neben Joggern auch weitere Freizeitsportler anlocken. "Das ist ganz großartig. Nicht nur für unseren Jugendbereich, sondern für den ganzen Stadtteil", sagt Tim Zimmermann, Geschäftsführer der Sportfreunde Siepen, begeistert. Endlich werde wahr, wonach sich der Verein schon lange gesehnt habe.

Der 1962 angelegte Aschenplatz ist bald Geschichte. Die umfangreiche Sanierung kostet insgesamt gut 1,26 Millionen Euro. Der Großteil davon, 750.000 Euro, wird mit Fördermitteln finanziert aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“, den das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW bereitgestellt hat. Die Stadt beteiligt sich mit rund 510.000 Euro an der neuen Anlage.

Die Arbeiten beginnen April

Vorbei bald die Zeiten, in denen kleine Kicker mit aufgeschrammten Knien getröstet werden mussten. Wer im beherzten Zweikampf auf Asche hinfällt, muss hart gesotten sein. Daher geht es bei den Arbeiten vor allem um einen neuen Rasenbelag, der mit Quarzsand und einem umweltfreundlichen Korkgranulat verfüllt wird. „Ich freue mich sehr, dass wir den Sportplatz Siepen jetzt mit einem Kunstrasen ausstatten können. So können wir den Nutzerinnen und Nutzern dauerhaft gute Bedingungen bieten“, so Bürgermeister Dirk Lukrafka, der sich seit längerer Zeit für die Sanierung eingesetzt hatte. Läuft alles nach Plan, fällt der Startschuss für die Sanierung im nächsten April.

Laufbahn rund um das Spielfeld

Gute Nachricht für alle Lauffreunde: Rings um das Spielfeld ist eine Laufbahn geplant, die abends beleuchtet wird. Auch im Winter kann man künftig seinen persönlichen Trainingsplan abarbeiten, was vor allem für Läuferinnen nicht selbstverständlich ist. Die Möglichkeiten, nach Einbruch der Dunkelheit ohne Angst seinem Hobby zu frönen, sind nun mal ziemlich begrenzt. Die neue Laufbahn bietet aber noch mehr als nur Licht: Eingebaute Steigungen sollen für Abwechslung sorgen und zudem die Kondition fördern. Wer sich gern mit Geräten fit hält, aber nicht in geschlossenen Räumen trainieren möchte, wird von dem neuen Fitnesspark mit den acht Outdoor-Stationen angetan sein. Auf Hinweisschildern sowie mit einem QR-Code wird erklärt, was man an den Geräten zu tun und zu lassen hat.

Die neuen Anlage ist für alle da

Durch die drei verschiedenen Anlagenteile erfüllt die Multifunktionsanlage Siepen vor Ort künftig den Bedarf für den Schul-, Vereins- und Breitensport. „Die Anlage ist bewusst so geplant, dass alle sie nutzen können. Wir hoffen, hier nach der Fertigstellung ganz unterschiedliche Menschen begrüßen zu dürfen“, so Bürgermeister Dirk Lukrafka. Und Tim Zimmermann von den Sportfreunden Siepen ergänzt: "Das hier ist ein junger Stadtteil. Wir können jetzt den Kindern und Jugendlichen viel mehr bieten. Eine tolle Sache für den ganzen Siepen."

Läuft alles nach Plan, könnten sich die Sportfans schon im Herbst 2021 auf der neuen Multifunktions-Sportanlage austoben, wie der Projektleiter Axel Wieneke erläutert: „Für die Bauphase sind insgesamt sechs Monate angesetzt. Zurzeit läuft noch die Ausschreibung für die Suche nach einer Baufirma."