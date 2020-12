Nevigeser freuen sich 2021 auf Umarmungen und Feste

Velbert-Neviges Corona wird uns noch eine Weile beschäftigen. Aber man darf träumen von einer Zeit ohne Abstand. Worauf sich die Nevigeser dann freuen.

Kontakte möglichst meiden, Abstand halten, den Mundschutz griffbereit in der Tasche. Die Corona-Pandemie stellt den Alltag der Menschen auf den Kopf und wird uns noch eine Weile beschäftigen. Doch Träume sind nicht verboten: Eine kleine, nicht repräsentative Umfrage zeigt, worauf sich die Nevigeser und Tönisheider freuen, wenn 2021 das Virus irgendwann auf dem Rückzug ist. Möchten Sie über Velbert immer auf dem Laufenden sein, dann abonnieren Sie einfach unseren kostenlosen Newsletter.

Die Enkel in den Arm nehmen

"Wir haben zwei Töchter und vier Enkel. Ich vermisse es schrecklich, dass ich sie im Moment nicht spontan in den Arm nehmen kann", sagt die ehemalige Ratsfrau Brigitte Djuric. Die Töchter Corinna und Jelena sind beide Ärztinnen, "und mein Mann und ich sind nicht mehr die Jüngsten", da sei man schon ein wenig vorsichtig. "Milan, Dejan, Lenn und Nick mal wieder spontan zu knuddeln, darauf freue ich mich am meisten."

Spontane Treffen mit Freunden

Nicht ganz ernst meint es Klaus Malangeri, 1. Vorsitzender des Nevigeser Tennisclubs, wenn er spontan sagt: "Ich mach drei Mal in der Woche eine dicke Fete und lade alle Freunde ein." Doch Scherz beiseite:"Die sozialen Kontakte fehlen mir schon sehr, eben die spontanen Treffen mit Freunden." Helmut Wulfhorst, stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft Neviges, freut sich vor allem auf "planbare Normalität. Die wird wohl erst gegeben sein, wenn sich möglichst viele impfen lassen". Ob es darum gehe, den nächsten Sommerurlaub ins Visier zu nehmen oder ein größeres Familienfest: "Wenn man wieder verlässlicher planen kann, egal was, das wäre schon schön."

Kinder sorglos in die Schule schicken

Mit Freunden essen gehen, gemeinsam Konzerte besuchen, darauf freut sich Bärbel Scheffels, Personalleiterin des Familienbetriebs Straka 3 D Lasertechnik. Und noch etwas ist der zweifachen Mutter im nächsten Jahr wichtig: "Wenn ich meine Kinder wieder sorglos in die Schule gehen lassen kann, das wäre schön." Einen "ganz normalen Gottesdienst", sehnt Jörg Sindt herbei. Der Presbyter der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde möchte sich, wenn wieder Normalität eingekehrt ist, "wieder mehr in der Kirche einbringen, wieder präsenter sein". Auf die Frage, worauf er sich am meisten freue, weiß Florist Wilbert Hager, der in Tönisheide zu normalen Zeiten so manches Fest auf die Beine stellt, schnell eine Antwort: "Wenn Carola weg ist, ich sag extra immer Carola, dann mach ich ein Fass auf. Dann lade ich alle ein, dann freuen wir uns zusammen auf das Treckerfest, auf den Weihnachtsmarkt, auf Sommerfeste. Eben auf alles, auf das wir verzichtet haben."

Geliebte Mittwochsrunde

Ihr Mittwochnachmittag ist Monika Hülsiepen, Vorsitzende des Bürgervereins Tönisheide, seit mehr als 40 Jahren heilig. "Wir sind vier Frauen und haben uns kennengelernt, als die Kinder in die Schule kamen. Damals hatten wir erst Makramee gemacht, dann mal gestrickt, es sind in all den Jahren auch nicht immer die gleichen Frauen. Inzwischen spielen wir Skat, aber es ist immer unser Mittwochnachmittag." Nur nicht 2020, da legte Corona auch diese liebgewonnene Runde lahm. "Dass wir uns wieder regelmäßig sehen, darauf freue ich mich am meisten, und dann Mittwochabend auf die Chorprobe mit dem Orion-Frauenchor, eben auf meinen Mittwoch."

Spontane Treffen mit Freunden, "mal wieder essen gehen", vermisst Angelika Rohles von den Hardenberg Schützen zurzeit am meisten. Ähnlich geht es auch Weinhändlerin Bettina Stellwag. "Das muss ja nicht im großen Stil sein, aber dass man sich mal wieder sieht, unbeschwert was gemeinsam machen kann. Und wenn man liebe Bekannte auf der Straße nach langer Zeit wiedersieht, sie einfach in den Arm nehmen zu können." Ihre besten Freundinnen zu treffen, mal wieder ein gemütliches Wellness-Wochenende miteinander zu verbringen, darauf freut sich auch Tina Möllney, die seit Jahren die Sternsinger-Aktion organisiert, 2021 am meisten."Und aufs Fitness-Studio, das vermisse ich schon."

Ein Wochenende mal wegfahren

Gastronom Walter Stemberg liegt seit Jahrzehnten am Herzen, dass sich Gäste im Haus Stemberg wohlfühlen - auch, wenn Sohn und Sternekoch Sascha inzwischen das Zepter übernommen hat. Worauf er sich am meisten freut, wenn Corona vorbei ist? "Ich werde ja im Januar 70 Jahre alt, das feiern wir natürlich nicht groß. Aber wenn wir dann mal mit der ganzen Familie ein Wochenende wegfahren können, alle zusammen, und schön essen. Wenn das wieder möglich ist, darauf freue ich mich 2021."