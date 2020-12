November 2020: Die zweite Welle führt zum zweiten Lockdown

Am letzten Wochenende vor dem so genannten Lockdown Light zog es die Velberterinnen und Velberter noch einmal in die Cafés.

Velbert Politisch beginnt der November: Im Kreis und auch in der Stadt werden Weichen gestellt. Ab Mitte des Monats ist Corona wieder das Thema

Wie das Jahr begann, so endet es auch: mit einem Lockdown. Zunächst aber mit einer lockereren Variante. Zuerst betroffen ist wieder die Gastronomie. Die Velberterinnen und Velberter vor den Schließungen noch einmal aus, denn die Cafés in der Stadt sind noch einmal richtig voll.

Der Lockdown und die Auswirkungen

Welche Probleme auch ein "Lockdown light" mit sich bringt, beleuchtet die WAZ Velbert im November ausführlicher: So können Schüler ihre nicht oder nur eingeschränkt absolvieren, auch die Berufsfelderkundung für Achtklässler leidet unter den Einschränkungen. Das , leidet aber unter fehlenden Einnahmequellen. Denn die Einrichtung lebt von Spenden - und die Spender brechen in der Krise weg. An Unterstützung mangelt es auch , denn Beratungsstellen haben geschlossen und Gruppentreffen dürfen nicht mehr stattfinden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Velbert verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Wie schon im ersten Lockdown ist auch die . Vor allem die unterschiedlichen Regeln - nicht nur innerhalb Deutschlands - erschweren die Arbeit. Das machen die Hygieneregeln , die bei Toten mit nachgewiesener Infektion besondere Vorsicht walten lassen müssen. Wer mit Tieren arbeitet, muss sich ebenfalls mit undurchsichtigen Regeln herumschlagen, seien es oder .

Lichtblicke im Lockdown

Aber auch diese zweite Welle bringt positive Geschichten mit: Der bietet seine Hilfe an: Wer einsam ist und reden möchte, kann ihn anrufen. Das Helios Klinikum erlebt einen : Am 12. November kommen gleich elf Babys zur Welt - normalerweise sind es zwischen zwei und fünf pro Tag. Zudem erhält die Stadt Velbert für die Sanierung der Innenstädte ihrer drei Stadtbezirke. Und die Stadtwerke Velbert verzichten zunächst darauf, die ab dem 1. Januar anfallende an die Kunden weiterzugeben.

Politik geht in nächste Ratsperiode

In der Politik werden derweil weichen für die neue Wahlperiode gestellt: So hat der wiedergewählte Bürgermeister Dirk Lukrafka - statt wie bislang zwei. Der neu gewählte Rat - jetzt mit 70 Mitgliedern - stimmte für die Änderung. Auf Kreisebene gelingt, was im Bund nicht funktioniert hat: Im Mettmanner Kreishaus und bilden eine so genannte Jamaika-Koalition.

Die nächste Insolvenz

Gute und schlechte Nachrichten gibt es aus der Wirtschaft. Zuerst die Schlechte, denn wieder trifft es ein Traditionsunternehmen: Als Grund nennt das Unternehmen Leistungen für Pensionäre, die kaum noch aufzubringen seien. Gefeiert wird wiederum bei der . Die startete vor 140 Jahren in Velbert als Pferdefuhrbetrieb und ist mittlerweile eine erfolgreiche Spedition. Aus Platzgründen ist das Unternehmen nun in Wülfrath stationiert. Und dann ist da noch eine Werbeagentur aus Langenberg, die alle möglichen Produkte mit lokalen Logos bedruckt: waren selbst überrascht, welche Folgen ein einzelner Auftrag für sie haben sollte.

Die Tops

Im Berufskolleg Belibergquelle steht ab sofort ; das ist "Schule der Zukunft" und die nimmt nun doch wieder Schüler auf. Die Stadt setzt pünktlich zum Advent auf in den Innenstädten; aus Tönisheide ist Floristin des Monats; und die gibt den Karneval noch nicht auf.

Die Flops

nehmen in Velbert rasant zu, beliebt sind vor allem Heiligenhauser- und Heidestraße; allein in Velbert haben sich in diesem Jahr 142 Frauen gemeldet, die geworden sind. Im Kreis waren es sogar mehr als 1000; und ein sorgt für Aufregung am ZOB in Velbert-Mitte.

Gestorben: Eduard Colsman

Die Chronik des Jahres 2020

Den Rückblick auf Januar 2020 finden Sie hier.

Den Rückblick auf Februar 2020 finden Sie hier.

Den Rückblick auf März 2020 finden Sie hier.

Den Rückblick auf April 2020 finden Sie hier.

Den Rückblick auf Mai 2020 finden Sie hier.

Den Rückblick auf Juni 2020 finden Sie hier.

Den Rückblick auf Juli 2020 finden Sie hier.

Den Rückblick auf August 2020 finden Sie hier.

Den Rückblick auf September 2020 finden Sie hier.

Den Rückblick auf Oktober 2020 finden Sie hier.