Nun werden Kekshäuser gemacht

Schon in der nächsten Woche wird die Jugend von St. Marien wieder aktiv: Am kommenden Sonntag, 15. Dezember, werden sie nach dem Gottesdienst, der um 10.30 Uhr in St. Marien, Mittelstraße 7a, stattfindet, mit Kindern Kekshäuser bauen.

Dabei können die Kleinen Butterkekse mit Zuckerguss verbinden und natürlich mit vielerlei süßen Leckereien verzieren. Die Aktion ist für Kinder ab einem Jahr bis „sie zu cool dafür sind.“