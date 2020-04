Polizei fasst Drogendealer in Velbert und Heiligenhaus

Velbert. Trio führte Rauschgift aus den Niederlanden ein. Große Mengen an Heroin und Amphetaminen wurden sichergestellt. Beschuldigte sitzen in U-Haft.

Nach intensiver Fahndung sind der Polizei drei mutmaßliche Drogendealer und große Mengen Rauschgift ins Netz gegangen. Seit Ende 2019 waren die Beamten den Dealern auf der Spur, jetzt konnten die Händler festgenommen werden. Bei zeitnahen Fahrzeug- und Wohnungsdurchsuchungen wurden rund 1 Kilogramm Amphetamin sowie 2,5 Kilogramm Heroin und etwa 1 Kilogramm Streckmittel zur Weiterverarbeitung des Heroins sichergestellt.

An der Autobahnausfahrt

Die Aktion begann am Samstagnachmittag (25.4.) mit der Festnahme eines 54-jährigen Velberters an der Autobahnabfahrt der A44 in Ratingen-Ost, als der Mann mit seinem Fahrzeug gerade aus den Niederlanden zurückkehrte. In seinem Wagen wurden 500 Gramm Heroin, 1 Kilogramm Streckmittel und 1000 Gramm Amphetamine aufgefunden und sichergestellt.

Auftraggeber und Financier

Nur etwa eine Stunde später klickten die Handschellen in Velbert-Mitte bei einem 67-jährigen mutmaßlichen Komplizen, der im Verdacht steht, als Auftraggeber und Financier der Drogengeschäfte gedient zu haben. In der Wohnung des Velberters wurden weitere 250 Gramm Heroin aufgefunden und sichergestellt. Wenig später erfolgte die dritte Festnahme in Heiligenhaus. In der Wohnung der 58-jährigen Frau wurden weitere 1750 Gramm Heroin gefunden.

Vorwurf: Bandenmäßiger Handel

Ein Haftrichter ordnete U-Haft an. Der Vorwurf gegen die drei Inhaftierten lautet auf Einfuhr und bandenmäßigen Handel von illegalen Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen beim KK 15, insbesondere auch zu weiteren Abnehmern in den Drogengeschäften der drei Beschuldigten, dauern an.