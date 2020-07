Polizei sucht Zeugen für Containerbrand in Velbert-Birth

Velbert. Unbekannte haben einen Müllcontainer in Velbert-Birth angezündet. Feuerwehr kann Ausbreitung auf den gesamten Müllplatz verhindern.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag (27. Juli) einen Müllbehälter an der Von-Humboldt-Straße in Velbert in Brand gesetzt. Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass zahlreiche weitere, an dem Sammelplatz abgestellte Müllcontainer ebenfalls in Brand gerieten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht Zeugen.

Anwohner hörten einen lauten Knall

Anwohner waren durch einen lauten Knall auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr informiert, die den Brand schnell löschen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Erste Ermittlungen vor Ort führten zu keinen Rückschlüssen auf den Verursacher. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können oder verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Feststellungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.