Polizei Velbert sucht Zeugen für Unfallfluchten

Langenberg/Velbert-Mitte. Ein Audifahrer hat in Langenberg einen Unterstand für Einkaufswagen gerammt, in Velbert ist ein parkender Volvo beschädigt worden.

Die Polizei Velbert sucht Zeugen für gleich zwei Unfallfluchten: Am Dienstag, 12. Januar, hat ein lilafarbener Audi 80 auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Bonsfeld beim Rangieren den Unterstand für die Einkaufswagen gerammt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer davon. Zeugen hatten den Vorfall jedoch beobachtet und machten gegenüber der Polizei "konkrete Angaben zum Fahrzeugtyp sowie zum Kennzeichen des Unfallflüchtigen", heißt es im Einsatzbericht. Ermittlungen an der Halteranschrift verliefen jedoch ergebnislos. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die den Unfallhergang am Dienstag gegen 12.15 Uhr beobachtet haben und Angaben zum Fahrer des betreffenden lilafarbenen Audi 80 machen können, sich unter 02051 946-6110 auf der Velberter Wache zu melden. Den Schaden an dem Unterstand schätzen die Beamten auf circa 500 Euro.

Bereits am Samstag, 9. Januar, ist an der Hohenzollernstraße in Velbert-Mitte ein schwarzer Volvo V60 beschädigt worden, ohne dass der Verursacher sich gemeldet hätte. Der Wagen parkte zwischen 11 und 19 Uhr in einer Bucht vor der Hausnummer 20 auf der linken Straßenseite (in Fahrtrichtung Hefeler Straße gesehen). Als der Halter gegen 19 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden an der rechten vorderen Stoßstange. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf circa 1000 Euro und bittet Zeugen, sich ebenfalls unter der Rufnummer 02051 946-6110 zu melden.

