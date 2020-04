Radfahrer in Velbert-Langenberg schwer verletzt

Langenberg. Auf der Hordtstraße in Velbert-Langenberg ist am Donnerstag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann konnte einem Auto nicht ausweichen.

Ein 51-jähriger Mann ist am Donnerstag auf der Hordtstraße bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 17 Uhr war der Essener auf seinem Fahrrad vom Sender kommend unterwegs bergab in Richtung Panner Straße. Vor ihm fuhr eine 48-Jährige aus Velbert mit ihrem VW Up in die gleiche Richtung. In Höhe der Hausnummer 8 – etwa auf der Hälfte des längeren geraden Abschnitts – kam den beiden laut bericht der Polizei ein anderes Auto entgegen. Der bergauf fahrende Wagen wich dabei auf die Gegenfahrbahn aus, da auf seiner Seite Autos am Straßenrand parkten. Die VW-Fahrerin bremste, um den entgegenkommenden Fahrer vorbeizulassen. Der Rennradfahrer aus Essen bremste ebenfalls, geriet nach eigenen Angaben aber ins Schlittern und konnte dem Up nicht mehr ausweichen. Er prallte auf das mittlerweile stehende Auto, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte den 51-Jährigen in ein Krankenhaus. An dem VW Up entstand laut Bericht der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.