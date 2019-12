Ähnlich wie hier müssen die Autos an der Burgstraße in Velbert nach der Attacke der Randalierer ausgesehen haben.

Velbert-Mitte. An der Burgstraße in Velbert haben einige Männer randaliert und an Autos die Außenspiegel abgetreten. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Tat.

Randalierer treten in Velbert Außenspiegel ab

Keine ruhige Nacht hatte ein Anwohner der Burgstraße: Gegen 2.40 Uhr am Samstagmorgen hörte der Mann nämlich nach Angaben der Polizei „laut randalierende, männliche Stimmen und dumpfe Geräusche.“ Als der aus dem Haus ging, stellte er fest, dass sowohl an seinem als auch an neun anderen Autos die Außenspiegel abgetreten worden waren. Während die Täter zu Fuß in Richtung Teichstraße flüchteten, rief der Velberter die Polizei. Die schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 3000 Euro und sucht nun weitere Zeugen für den Vorfall: 02051 946 -6110.