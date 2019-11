Rückzieher aus dem Südwesten könnte für Velbert teuer werden

Die Städte Langenfeld und Monheim dürfen beim Notruf weiter kooperieren und müssen sich vorerst nicht der neuen Leitstelle des Kreises Mettmann anschließen. Das hat die Stadt Monheim in einem Eilverfahren beim Oberverwaltungsgericht Münster erwirkt, die Richter erließen eine einstweilige Verfügung. Doch das ist noch längst nicht das Ende der Geschichte: denn ein Gerichtsurteil steht noch aus.

„Je nachdem, wie dort entschieden wird“, erläutert Daniela Hitzemann vom Kreis Mettmann, „muss eventuell gerechnet werden“. Gemeint ist: Sollten sich Monheim und Langenfeld tatsächlich nicht der kreisweiten Leitstelle anschließen müssen, könnten für die anderen Städte höhere Kosten entstehen. Der ursprünglich für die beiden Städte gedachte Anteil müsste auf die verbliebenen Städte im Kreis umverteilt werden.

Einzigartige Kooperation zweier Städte

Hintergrund des Rechtsstreites ist, dass das Brand- und Katastrophenschutzgesetz den kreisangehörigen Städten, die eine Rettungswache betreiben, die Möglichkeit einräumt, den Notruf 112 nicht wie im gesetzlichen Regelfall vorgesehen auf die zentrale Kreisleitstelle, sondern auf die eigene Rettungswache umzuleiten. Voraussetzung ist allerdings, dass die Einsatzzentrale der Rettungswache vielfältige personelle und technische Voraussetzungen erfüllt.

Die Städte Langenfeld und Monheim am Rhein praktizieren eine in Nordrhein-Westfalen einzigartige Kooperation, indem die Notrufe aus Monheim am Rhein weder an die Kreisleitstelle noch an eine eigene Einsatzzentrale gehen, sondern bei der Einsatzzentrale in Langenfeld ankommen und bearbeitet werden.

Kreis sieht Voraussetzungen nicht erfüllt

Diese Einsatzzentrale erfülle laut Kreis aber die gesetzlich geforderten Voraussetzungen für die Anbindung an die Kreisleitstelle derzeit nicht. Diese Tatsache hat der Landrat zum Anlass genommen, mit einer so genannten „aufsichtsbehördlichen Weisung“ auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hinzuweisen.

Das finale Gerichtsurteil steht noch aus. Für den Kreis ist die Sache aber ziemlich eindeutig. „Wir haben da einen klaren Standpunkt“, erklärt Hitzemann. „Eine Leitstelle für zehn Städte – die alle davon profitieren werden.“