Wuppertal/Velbert/Hattingen. Der Täter hat den Jungen auf dem Schulweg in Velbert ins Auto gelockt, um sich an ihm zu vergehen. Nach einem Unfall ließ er ihn dann laufen.

Im Fall um die Entführung eines zehn Jahre alten Schülers mit einem Auto muss ein 22 Jahre alter Angeklagter aus der Velberter Innenstadt ins Gefängnis. Er habe vorgehabt, das Kind sexuell zu missbrauchen, ohne dass er die Tat vollendete. Die Version des Mannes sei widerlegt, wonach er den Schüler nur nach dem den Weg gefragt und sich verfahren habe.

So lautet das Urteil des Landgerichts Wuppertal. Der Angeklagte muss für zwei Jahre in Haft, Bewährung gibt es nicht. Er bleibt im Untersuchungsgefängnis, bis seine Strafe rechtskräftig wird.

Der Vorsitzende Richter begründete: „Er hat uns nicht an den Hintergründen teilhaben lassen - und das macht die Sache so gefährlich.“ Das Geschehen entspreche dem Albtraum aller Eltern.

Im Internet nach Verbrechen an Kindern gesucht

Laut Urteil hatte sich der 22-Jährige, ein angehender Student, im Internet intensiv nach Verbrechen an Kindern gesucht. Am Morgen des 22. Februar 2019 sei er mit Freunden für einen Ausflug verabredet gewesen. Dafür hatte er ein Auto geliehen. Er sei in der Dunkelheit umhergefahren, weil ein Begleiter noch nicht fertig war. Schließlich habe er an der Hauptstraße in Langenberg den Zehnjährigen dazu gebracht, bei ihm einzusteigen.

Velbert Auch der Versuch ist strafbar Bei Verbrechen und schweren Vergehen ist der Versuch strafbar. Entscheidend ist laut Rechtsprechung ein „unmittelbares Ansetzen zur Tat“. Laut Gericht setzte der Angeklagte im aktuellen Fall zum sexuellen Missbrauch an, als er in den Waldweg abbog. Wer vom Versuch einer Straftat freiwillig zurück tritt, wird für diese Tat nicht bestraft. Sinn ist Schutz für die Opfer. Für eventuelle weitere, bereits vollendete Taten ist Bestrafung aber möglich.

Irrfahrt von mehr als drei Kilometern Länge

Weiter dem Gericht zufolge führte die Irrfahrt des Angeklagten mehr als drei Kilometer aus Nierenhof hinaus ins Wodantal. Er habe schließlich gewendet, um auf einen Waldweg abzubiegen. Der Angeklagte sei dabei in eine Böschung geraten.

Schließlich habe er den Jungen ziehen lassen, der gehen wollte. Das ganze Geschehen muss laut Gericht fünf bis sechs Minuten gedauert haben. Der Zehnjährige erreichte die Schule körperlich unverletzt und berichtete dort von der Entführung.

Mit falschem Vornamen vorgestellt

Es folgten intensive Ermittlungen. Den 22-Jährigen fanden Beamte über den Leihwagen, an dem sich der Unfallschaden befand.

Dem Angeklagten zufolge wollte er zur Schule des Jungen, um sich für ein Praktikum zu bewerben. Das ist nicht ausgeschlossen, stellten die Richter fest. Sie seien aber überzeugt, dass er die Gelegenheit für ein Verbrechen nutzen wollte. Dafür habe er sich dem Jungen unter falschem Vornamen vorgestellt: „Dafür gibt es keinen anderen, denkbaren Grund.“

Den Missbrauch habe der Mann abgebrochen, deshalb dürfe er dafür nicht mehr bestraft werden. In diesem Punkt folge das Gericht den Anwälten des Mannes. Fazit des vorsitzenden Richters: „Da wird ein Kind in ein Auto gelockt und in den Wald gefahren, um es zu missbrauchen. Und was übrig bleibt ist eine Freiheitsberaubung von wenigen Minuten und eine versuchte Kindesentziehung. Es ist unbefriedigend.“

Die verbrecherische Absicht

Die Strafe falle trotzdem noch vergleichsweise hoch aus - wegen der verbrecherischen Absicht, die dahinter stand. Der Angeklagte sei laut seinem Umfeld ein freundlicher Mensch, der nie gewalttätig war.

Einer Psychiaterin zufolge heißt das allerdings nicht, dass er keine geheimen, sexuellen Wünsche habe. Bewährung gebe es nicht, weil weitere Taten nicht zuversichtlich auszuschließen seien.