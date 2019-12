Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seltene Buchungen

Luxusreisen im oberen Preissegment werden in den Velberter Reisebüros nur selten nachgefragt. In der Regel sind derartige Buchungen an einer Hand abzuzählen, wie es in den befragten Reisebüros hieß.

Eine viermonatige Weltreise per Schiff ist die große Ausnahme und wird nicht häufiger als einmal pro Jahr gebucht.