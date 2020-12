September 2020: Velberts Bürgermeister bleibt Bürgermeister

Velbert In der Stichwahl setzt sich Dirk Lukrafka knapp gegen Esther Kanschat durch. Die CDU bleibt stärkste Ratsfraktion. Die Tafel zieht um.

Der Monat steht ganz im Zeichen der Kommunalwahl. Im ersten Durchgang am 13. September erreicht keiner der acht Bürgermeisterkandidaten die erforderliche Mehrheit. Amtsinhaber Dirk Lukrafka (CDU) und Herausforderin Esther Kanschat (Grüne) müssen , die Lukrafka zwei Wochen später knapp gewinnt. Landrat Thomas Hendel gewinnt den ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit und kann seine fünfte Amtszeit antreten.

Zwei Umzüge

Die Velberter Tafel findet an der Mettmanner Straße endlich einen neuen Standort. Eine neuen Heimat hat nun auch das Seine alte Bleibe entsprach nicht mehr den Brandschutzbestimmungen. Da in Neviges nichts geeignetes zu finden war, zog das Team nach Mitte in die Schwanenstraße.

Kommunion im September

Wegen Corona finden Kommunionen und Konfirmationen nun ausnahmsweise im September statt im Frühjahr statt. Aktionstage sollen den gebeutelten Handel in der Stadt unterstützen, die Geschäfte sollen an Freitagen länger öffnen können. Der Handel bedauert sehr, dass das Oberverwaltungsgericht der Verdi-Klage stattgegeben hat und verkaufsoffene Sonntage verbietet.

Neues Personal

Velbert erhält mit erstmals eine Radverkehrsbeauftragte und Nathalie Schöndorf wird neue Chefin des Jobcenters und Neviges begrüßt mit einem Gottesdienst die drei neuen französichen Abbés, die ins Kloster gezogen sind. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.