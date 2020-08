Serie von Einbrüchen in der Velberter Fußgängerzone

Velbert. Über das Wochenende wurden der Polizei gleich drei Einbrüche in Geschäfte auf der Friedrichstraße gemeldet. Täterbeschreibung für einen Fall.

Einbrecher sind am Wochenende in mehrere Geschäfte in der Fußgängerzone Friedrichstraße eingedrungen.

Die Unbekannten stiegen in eine Bäckerei an der Friedrichstraße ein, sie hebelten dazu ein Fenster gewaltsam auf. Sie stahlen einen kleinen Geldschrank samt mehreren hundert Euro Bargeld.

Auch ein Modegeschäft wurde von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten hierzu einen Notausgang gewaltsam auf. Sie brachen einen kleinen Geldschrank auf, aus dem mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen wurden.

In der Nacht zu Montag (3. August) drangen bisher unbekannte Täter in die Verkaufsräume eines Mobilfunkgeschäftes ein. Mit einem Gullydeckel schlugen sie, gegen 4.25 Uhr, die Schaufensterscheibe ein. Anwohner konnten beobachten, wie mindestens zwei Personen in die Verkaufsräume stiegen. Eine weitere Person hielt sich vor den Geschäftsräumen auf. Laute Zurufe von Anwohnern schlugen die Einbrecher in die Flucht.

So werden die Täter beschrieben:

Der Täter, der sich während des Einbruchs vor dem Geschäft aufgehalten hat, konnte so beschrieben werden: circa 18 bis 25 Jahre alt, 160 bis 175 cm groß- südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer schwarzen Hose. Die zwei weiteren Täter, die sich in den Verkaufsräumlichkeiten aufgehalten haben, können lediglich mit einer dunklen Bekleidung beschrieben werden. Ein Täter soll einen Rucksack bei sich geführt haben. Die Schadenshöhe stand noch nicht genau fest Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, entgegen.