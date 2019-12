So war das Jahr 2019 in Velbert

Nur noch wenige Tage, dann beginnt nicht nur ein neues Jahr, sondern gleich ein neues Jahrzehnt. 2020 steht vor der Tür und wir schauen noch einmal, was in den vergangenen (fast) 365 Tagen so in Velbert passiert ist.

JULI:

Es ist heiß in diesem Sommer, das Thermometer erreicht mehrfach die 40 Grad. Auch der heimische Wald leidet unter der Trockenheit, wie Stadtförster Peter Tunecke erklärt. Die Velberter Bäder verzeichnen einen Besucheransturm trotzdem bleibt es friedlich.

Fachleute sind auf allen ebenen Mangelware. Die Verkehrsunternehmen, die Velbert bedienen, suchen händeringend Busfahrer .

Die Katholische Gemeinde St. Michael/St. Paulus baut ein neues Gemeindezentrum in Velbert-Mitte an der Mittelstraße. Das alte Zentrum passte nicht mehr zum Bedarf der großen Gemeinde, außerdem war es renovierungsbedürftig.

Gute Nachrichten erhielt die Stadt vom Land. NRW billigte die Förderung von 29 Millionen Euro für den Umbau des Forum Niederberg zu einem Bürgerforum. Und noch eine frohe Botschaft: Der Velberter Maler Klaus Fußmann überlässt der Stadt mehr als 40 seiner Bilder. Wohin die kommen? Bürgermeister Lukrafka hofft, ins demnächst renovierte Schloss Hardenberg.

Schreck in der Abendstunde: Betrunkene ballern abends mit einer Schreckschusspistole in Birth herum. Die Polizei schnappt die beiden Männer.

Das erste Streetfoodfestival auf dem Offersplatz ist ein voller Erfolg, ebenso wie die erste Freitags-Demo von Velberter Schülern.

Premiere auf dem Offersplatz hatte im Juli das Streetfoodfestival. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Weniger gute Nachrichten aus der Wirtschaft: Huf schließt seine Gießerei, 80 Arbeitsplätze fallen weg.

AUGUST:

Es sind Sommerferien und es ist weiter heiß. Die Landwirte sind mit ihrer Ernte nicht zufrieden. Streetartisten aus ganz Deutschland machen sich an der Fassade des alten Hertie-Gebäudes zu schaffen und verschönern es mit bunten Graffiti. Die 30. Auflage des Weinfestes ist wieder ein voller Erfolg. Der Kämmerer verhängt eine Haushaltssperre. Grund: Die Stadt Monheim hat eine Klage gegen die Finanzierung der Förderschulen im Kreis gewonnen. Velbert muss sechs Millionen Euro zahlen.

SEPTEMBER:

Die Innenstadt soll grüner werden: Landschaftsarchitekt Martin Straßen stellt im Ausschuss sein Konzept vor. Velbert soll auch sauberer werden. Die Technischen Betriebe stellen zwei Mülldetektive ein, die die Verursacher von wilden Müllkippen ausfindig machen sollen.

Ganze 175 Euro muss ein Velberter bezahlen, weil er zwei Minuten zu lang getrauert hatte. Die Trauergemeinde hatte die Zeit in der Friedhofskapelle um 120 Sekunden überzogen.

Der neue Regionalplan schlägt neue Wohngebiete im Stadtgebiet vor, vor allem an der Donnenberger Straße in Neviges und am Asbruch auf Wuppertaler Gebiet könnten neue große Siedlungen entstehen. Endlich ist das Rätsel um das Loch auf der A44 gelöst, wochenlang blieb ein Streckenabschnitt gesperrt. Kein alter Stollen hatte das Loch verursacht, sondern eine Unterspülung der Straße. Und dann gab sich die Stadt Velbert auch noch ein neues Motto: Die Mischung macht’s. Nun zieren bunte Tüten Plakate im Stadtgebiet.

OKTOBER:

feiert ihren 120. Geburtstag: Solange ist das Unternehmen in Familienhand. Nun steht es fest: In der Velberter Innenstadt wird es keinen Weihnachtsmarkt geben, nur einen dreitägigen Winterzauber zu Beginn der Adventszeit. Die Ratsgremien billigen den Verkehrsentwicklungsplan 2030 . Autos sollen raus aus der Innenstadt, dem Radverkehr soll breiterer Raum eingeräumt werden. Der Hospizverein stellt seine Pläne für den Bau eines Hospizes vor. Es soll nun neben der Christuskirche entstehen, die ev. Gemeinde stellt das Grundstück zur Verfügung. Baubeginn soll im Frühjahr 2020 sein.

So soll da neue Hospiz neben der Christuskirche aussehen. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

NOVEMBER:

Mehr Wildblumen sollen in der Innenstadt blühen, das beschloss der Verwaltungsrat der TBV auf seiner Klimaschutz-Sitzung. Mit Rainer Jadjewski hat die Stadt Velbert einen neuen Behindertenbeauftragten.

Für zwei Jahre ins Gefängnis muss ein Mann, der in Langenberg versucht hatte, einen Jungen zu entführen. Unter einem Vorwand hatte er das Kind ins Auto gelockt und war mit ihm ins Wodantal gefahren. Dort hatte er mit seinem Leihwagen einen Unfall und ließ das Kind dann laufen. Die Polizei fand bei dem Mann, dem sie über den Leihwagen auf die Schliche kam, kinderpornographisches Material.

Bauern stellen auf ihren Feldern grüne Kreuze auf und protestieren so gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung, die ihnen ihrer Meinung nach die Lebensgrundlage entzieht. Die Stadtwerke geben bekannt, dass sie die Preise für Gas und Strom erhöhen wird. Die Tafel für Velbert-Mitte hat endlich einen neuen Standort gefunden – an der Mettmanner Straße. Ihr alter Standort an der Friedrichstraße im ehemaligen Kindergarten St. Josef soll abgerissen werden. Die CDU wirbt im Bezirksausschuss für eine nach Düsseldorf.

DEZEMBER:

Drei Unbekannte überfallen und verletzen einen Busfahrer an der Haltestelle Putschenholz. Das Trio stiehlt ihm seine Einnahmen und auch sein privates Portemonnaie. Eine Serie von fünf Stromausfälle n nervt die Bürger in Velbert. Die Stadtwerke erklären, nur einmal sei es ihr Fehler gewesen. Die anderen Male seien Bäume auf Freilandleitungen gestürzt und ein Bagger habe eine weitere Leitung erwischt.

Mit dem Fahrplanwechsel betreibt Abellio die S9 – und zieht sich den Zorn der Pendler zu. Viele S-Bahnen fallen aus, Busse übernehmen. Bis Mai verkehrt die Linie nur bis Vohwinkel. Und die Bahn verkehrt generell nur noch im 30-Minuten-Takt. Auch einige Busse fahren nun zu anderen Zeiten.

Seit Anfang September betreibt Abellio die S9. Beim Start ruckelt es erheblich. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Moderne Zeiten in Velberter Schulen: 17 Lehranstalten werden ans Glasfasernetz angeschlossen. Für den Umbau des Forums Niederberg muss die Stadtbücherei umziehen – mit tausend Regalmetern Büchern. Velbert wird Ökoprofitstadt und die Piraten beantragen einen Tierfriedhof in der Stadt, die Idee findet Unterstützung bei allen Parteien.