Spenden sammeln wird auch in Velbert immer schwerer

„Wir geben alles und dann tut das schon weh, wenn man einen Korb bekommt.“ Martin Bürgener ist Sekretär des Lions Clubs Velbert-Heiligenhaus. Und was er beobachtet ist, dass es auch für große Clubs wie die Lions immer schwieriger wird, Spenden einzuwerben.

Zum Beispiel für den Adventskalender, der aktuell in der 16. Auflage erschienen ist. Gleichzeitig nehme die Bereitschaft ab, den Kalender auch zu kaufen: „Hier spüren wir auch die wirtschaftliche Entwicklung“, ergänzt Club-Präsident Jörg Liebig. „Wenn es schlecht läuft, wir zuerst am Kalender gespart.“

Wieder alle Kalender unter die Leute gebracht

Dennoch: Der Club schaffe es jedes Mal, alle Kalender unter die Leute zu bringen. „Das geht aber nur mit großem persönlichen Einsatz“, sagt Martin Bürgener. „Denn wenn man die Leute direkt anspricht, dann kommt doch etwas.“

Dass sich etwas verändert hat auch Renate Zanjani festgestellt: „In den letzten 15 Jahren sind die so genannten Anlass-Spenden an uns so gut wie ganz eingebrochen“, sagt die Sprecherin der Bergischen Diakonie. Anlass-Spenden sind solche, die zum Beispiel nach Geburtstagen, zu Jubiläen oder nach Trauerfällen bei der Diakonie eintreffen.

Das Mittelfeld ist weggebrochen

Sachspenden für die Tafel sind nicht das Problem, sagt Renate Zanjani von der Diakonie, bei Geldspenden jedoch hat sich die Situation in den vergangenen 15 Jahren verändert. Foto: Tapetenhalle

„Das waren immer größere Beträge, die uns im Jahresverlauf sehr geholfen haben“, sagt Zanjani. Mittlerweile gebe es zwar weiterhin große Spenden – etwa vom Mercedes, die 10.000 Euro für einen neuen Transporter für die Tafel gegeben hätten. Auch kleinere Summen zwischen zehn und 100 Euro kommen bei der Diakonie an: „Aber das Mittelfeld ist nahezu komplett weggebrochen.“

Neben der wirtschaftlichen Lage, die die Lions unter anderem als einen Grund anführen, hat Renate Zanjani aber noch eine andere Erklärung parat: die Zahl der Organisationen, die Spenden sammeln. „Ich habe das Gefühl, dass das mehr geworden sind.“ Wenn aber die Menge derer, die normalerweise Geld geben, in etwa gleich geblieben sei, „dann streut sich das eben auch mehr.“

Sachspenden für die Tafel gibt es ausreichend

Velbert Lions spenden für das Friedensdorf Der Erlös aus dem Lions-Adventskalender geht an das Friedensdorf in Oberhausen. Mit den Jahren sind so rund 450.000 Euro für die Einrichtung zusammen gekommen. Berichte von Mitgliedern, die das Dorf besucht haben, „sind Motivation für uns für das nächste Jahr und bestärken uns darin, dass wir alles richtig machen“, sagt Lions-Präsident Jörg Liebig. Der Club engagiert sich aber auch vor Ort in Velbert und Heiligenhaus: So unterstützten die Lions beispielsweise den Hospizverein oder organisierten Ausflüge für die Kinder aus der Stiftung Mary Ward in Langenberg. Neben dem Kalenderverkauf organisiert der Club auch Rallyes, Golfturniere oder Konzerte, um Geld für gute Zwecke zu sammeln.

„Wenn die Spendenbereitschaft aber nicht in dem Maße steigt, in dem die Zahl der Empfänger wächst“, so Zanjani, „dann ist für alle natürlich weniger drin.“ Was die Sachspenden für die Tafel angehe, sei sie aber nicht in Sorge, „damit kommen wir hin.“ Auch, weil der Niederberger Ableger gut mit anderen Tafeln vernetzt sei. „Wir denken da regionsbezogen“, sagt Zanjani.

Ganz schwarz malen möchten auch Jörg Liebig und Martin Bürgener vom Lions Club die Lage nicht: „Wir sind erfolgsverwöhnt, weil wir bislang immer alle Kalender verkauft haben.“ Schließlich habe man ja ein Ass im Ärmel: „Bei uns gehen die Einnahmen eins zu eins als Spende weiter. Wir haben keinen Wasserkopf, keine Kosten für die Verwaltung.“ Und der Straßenverkauf laufe sowieso gut. „Außerdem kommen wir da wunderbar mit den Menschen ins Gespräch.“

Lions ziehen trotzdem ein positives Fazit

Elke Grünendahl vom Verein für Velberter Kinder (zweite von rechts, hier mit den Geschenken der Wunschbaumaktion 2018) ist mit der Spendenbereitschaft der Velberter zufrieden. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Unterm Strich ziehen die beiden ein positives Fazit: „Mit unseren Aktionen sind wir sehr erfolgreich. Das ist aber auch dem gesamten Club zu verdanken, dass wir letztendlich gut dastehen. Wenn es eng wird, packen alle mit an.“ Die Einnahmen aus allen Veranstaltungen seien so in den letzten Jahren relativ konstant geblieben, „immer gut sechsstellig“, unterstreicht Lions-Sekretär Martin Bürgener.

Gar nicht beklagen möchte sich übrigens Elke Grünendahl vom Verein für Velberter Kinder, der unter anderem in der Weihnachtszeit den Wunschbaum im Rathaus aufstellt: „Ich bin zufrieden“, sagt sie. „Ich finde es schön, dass viele Leute an uns denken und auf uns zu kommen.“

Ein guter Gradmesser dafür, wie hoch die Spendenbereitschaft in der Velberter Bevölkerung tatsächlich ist, sei die anstehende Weihnachtstüten-Aktion, sagt Renate Zanjani von der Diakonie: Dafür sammele man Sachspenden und Geld. „Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird“, sagt Renate Zanjani.