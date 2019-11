Stadt Velbert prüft Mindestabstand zwischen Spielhallen

Spielhallenbetreiber in Nordrhein-Westfalen können sich nach zwei Urteilen des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster nicht länger auf Härtefallregelungen oder Bestandsschutz berufen, wenn sie den Mindestabstand unter anderem zu Mitbewerbern nicht einhalten. Seit Oktober dürfen Genehmigungen zum Betrieb von Spielhallen durch die Kommunen in NRW nur noch nach einem gesetzlich vorgeschriebenen Auswahlverfahren erteilt werden. Das OVG bestätigte damit Entscheidungen aus der Vorinstanz am Verwaltungsgericht Düsseldorf.

Spielhallen liegen teilweise zu nah beieinander

In der Velberter Innenstadt liegen einige Spielhallen jedoch zu dicht beieinander (WAZ berichtete). Die Stadt Velbert teilte auf WAZ-Anfrage mit, dass die „bekannten Entscheidungen des OVG NRW das Vorgehen, wie es im Ratsbeschluss vom 09.04.2019, Vorlage 84/2019 1. Ergänzung, beschrieben ist, bestätigt“. Konkret bedeute das: „Demnach wird seit in Kraft treten des Glücksspielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen am 01.12.2012 bei Neuanträgen für eine Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle unter anderem der Mindestabstand zu umliegenden Spielhallenstandorten berücksichtigt. Außerdem werden keine Mehrfacherlaubnisse (für mehrere Spielhallen in einem Gebäude oder Gebäudekomplex) erteilt.“

So weit zu den Neuanträgen. Doch die Abstandsregel gilt auch für bereits bestehende Spielhallen. Aber: „Für die Spielhallen, für die eine Erlaubnis vor dem Stichtag 29.10.2011 erteilt wurde und für die – nach Ablauf der fünfjährigen Übergangsfrist – Erlaubnisanträge ab 01.12.2017 gestellt wurden, wird ein Auswahlverfahren durchgeführt“, heißt es in der Antwort der Stadt Velbert. Dieses Verfahren befinde sich weiterhin in der Bearbeitung. Daher, so die Stadt, „kann derzeit noch nicht mitgeteilt werden, für welche Spielhallenstandorte in Velbert sich Konsequenzen ergeben.“