Sternsinger in Neviges erzielen tolles Ergebnis

Auf dieses Ergebnis können die Sternsinger wahrlich stolz sein: Auf ihrer Tour durch Neviges ersangen die 250 Kinder der katholischen und evangelischen Gemeinden über 18.000 Euro. Die Spende geht zu gleichen Teilen an drei Projekte des Kindermissionswerkes: Zum einen werden bei der Kampagne „Frieden! Im Libanon und weltweit“ Einrichtungen unterstützt, in denen Kindern und Jugendlichen ein friedliches Miteinander, Toleranz sowie Akzeptanz unterschiedlicher Kulturen und Glaubensrichtungen vermittelt werden soll. Die anderen beiden Drittel gehen an das „Friedensdorf“ und an die „Arche in Kalkutta, Indien“. Auch hierbei werden diverse Einrichtungen für Kinder gefördert.

Letzter Aussendegottesdienst mit einem Franziskaner

Bevor die 250 Kinder am Samstag, 11. Januar, loszogen und Gottes Segen aussprachen, trafen sich alle zu einem ökumenischen Aussendegottesdienst im Mariendom. Und der stand dieses Mal auch unter einem besonderen Stern: Für die Katholische Kirchengemeinde Maria, Königin des Friedens, war zum letzten Mal der Franziskaner Bruder Jakobus dabei, der zusammen mit Detlev Gruber von der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde den den Gottesdienst leitete.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Dank an die Sterneköche

Die 250 engagierten Sternsinger mit ihren Leitsternen zogen bei kaltem, trockenen Wetter los und wurden von vielen Anwohnern herzlich Willkommen geheißen und zum Teil auch schon sehnsüchtig erwartet. Einen besonderer Dank richten die Organisatoren an die Messdiener, die Kommuniongruppen und die Kinder aus der Sonnenschule sowie dem katholischen Kindergarten. Auch ist eine solche Aktion nicht möglich ohne den Einsatz der Sternsinger-Begleiter, der Sterneköche, die den Sternsinger-Gruppen ein Mittagsessen ausgerichtet haben, und den zahlreichen Fahrern. In dem katholischen Einsatzgebiet, so Mitorganisatorin Tina Möllney, waren etwa 90 Kinder in 18 Gruppen mit 25 Begleitern und entsprechenden Mittagstischen und Fahrern eingebunden. Ein ganz dickes Dankeschön sagen die Sternsingern allen Menschen, die sie so herzlich willkommen geheißen und so viel gespendet haben.