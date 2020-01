Trend startete in den USA

Begonnen hat der Trend mit den bemalten Steinen in den USA. Megan Murphy startete 2015 das „Kindness Rock Project“ mit einer simplen Botschaft: Auf einen Stein schrieb sie „You’ve got this“ und ließ den Stein an einem Strand bei Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts zurück. Nachdem ein Freund den Stein fand, begann sie weitere Steine mit inspirierenden Nachrichten zu versehen.

Inzwischen hat sich der Trend weltweit verbreitet. In der Regel bitten diejenigen, die die Steine verzieren, darum, Fotos von den Fundstücken in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram zu veröffentlichen.