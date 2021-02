Unterstützung im Online-Auftritt für Velberter Händler

Velbert Für viele Velberter Händler ist Online-Marketing unbekanntes Terrain. Ein kostenfreies Seminar hilft bei der digitalen Orientierung

Gute Kommunikation ist bekanntlich der Schlüssel zum Erfolg, gerade in diesen Zeiten wird auch die Sichtbarkeit und Präsenz im Internet immer wichtiger. Mit einem Unternehmensprofil in dem kostenlosen Tool „Google y Business“ können Selbstständige ihr Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt optimal präsentieren – nämlich dann, wenn potentielle Kunden in der Google-Suchmaschine oder bei Google Maps nach einem Produkt oder einem Dienstleister suchen.

Auch Stadtmarketing unterstützt

Das Stadtmarketing Velbert und der Handelsverband NRW – Rheinland

möchten Velberter Handelstreibende auf dem Weg zu mehr Online-Sichtbarkeit unterstützen. In einem kostenlosen Online-Seminar am

Mittwoch, 17. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr, wird Schritt für Schritt

besprochen, wie „My Google Business“ für das eigene Unternehmen

effektiv genutzt werden kann. Digitalcoach Markus Schaaf gibt praktische

Tipps und beantwortet gezielt die Fragen der Teilnehmer.

Anmeldungen sind ab sofort über das Anmeldeformular auf der Webseite

des Stadtmarketings Velbert möglich:(https://stadtmarketing.velbert.de/einkaufen/webinar

Für weitere Fragen steht Björn Musiol, stellvertretender Geschäftsführer

und Regionalleitung Kreis Mettmann,

unter Tel.: 0211 / 4 98 06-37 oder per E-Mail (musiol@hv-nrw.de) zur

Verfügung.

Einzelhandel drittgrößter Wirtschaftszweig

Der Einzelhandel ist in NRW der drittgrößte Wirtschaftszweig. Der Handelsverband NRW vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die

Interessen von mehr als 100.000 Einzelhandelsbetrieben, die im Jahr rund 100 Milliarden Euro Umsatz und damit gut ein Viertel des

gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes erwirtschaften. Mit mehr als 750.000 Beschäftigten und Auszubildenden ist der Einzelhandel in NRW darüber hinaus einer der wichtigsten Arbeitgeber und Nachwuchsförderer: Jeder zehnte Arbeitsplatz im einwohnerstärksten Bundesland wird durch die Branche zur Verfügung gestellt.

