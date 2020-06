Velbert: 16-Jähriger baut Unfall mit geliehenem Auto

Velbert. Der junge Mann hatte zudem Cannabis und Alkohol konsumiert. Es entstand ein hoher Sachschade, verletzt wurde aber niemand bei dem Unfall.

Mit dem VW Lupo eines Bekannten hat ein 16-Jähriger am Freitagnachmittag (12. Juni ) auf der Straße „Am Nordpark“ einen Unfall verursacht. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, verletzt wurde glücklicherweise niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Jugendliche hatte Cannabis und eine geringe Menge Alkohol konsumiert.

Anwohnerin hörte auffällige Geräusche

Eine Anwohnerin der Straße „Am Nordpark“ hörte gegen 15.30 Uhr auffällige Fahrgeräusche, die auf die Verwechslung von Gas und Kupplung an einem Fahrzeug hindeuteten. Auf der Straße konnte die Frau beobachten, wie der Fahrer eines VW Lupo mehrfach versuchte, das Fahrzeug am Fahrbahnrand einzuparken. Als er hierbei die Kontrolle über den VW verlor, fuhr er über die Bordsteinkante und prallte gegen einen Zaun, in dem er mit geplatzten Vorderreifen und Schäden am rechten Frontbereich liegen blieb.

Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 16-jährige Velberter keinen Führerschein hat. Zur Herkunft des Lupos gab er an, dass sein Bruder das Fahrzeug von einem Freund geliehen habe. Er habe sich die Schlüssel genommen, um eine Probefahrt zu machen. Während der Befragung gab der junge Mann zu, vor Fahrtantritt Cannabis sowie geringe Mengen Alkohol konsumiert zu haben – ein Alkoholtest ergab 0,2 Promille. Der 16-jährige Velberter erhielt gleich mehrere Strafanzeigen und das Straßenverkehrsamt wurde zur Beurteilung der Eignung und Befähigung des 16-Jährigen im Hinblick auf einen zukünftigen Führerscheinerwerb informiert.