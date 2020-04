Velbert: Angriff auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes

Velbert-Mitte. In Velbert ist ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen und verletzt worden. Der Mann wollte gemeinsam mit einem Kollegen Radfahrer anhalten.

Ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ist am Montag angegriffen und verletzt worden. Gemeinsam mit einem Kollegen war der Mann in der Velberter Fußgängerzone unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu kontrollieren.

Gegen kurz vor 18 Uhr kamen den beiden auf Höhe der Hausnummer 143 sechs Männer auf Fahrrädern entgegen. Die Gruppe fuhr ziemlich zügig, obwohl in der Fußgängerzone einiges los war, gaben die beiden Mitarbeiter gegenüber der Polizei an. Deswegen hätten sie die Männer auch angesprochen – denn Radfahren ist in der Fußgängerzone nicht gestattet. Außerdem sollten die Männer sich an die Abstandsregel halten.

Gestürzter Radfahrer schlägt sofort zu

Die Radfahrer versuchten allerdings, sich an den Männern vom Ordnungsamt vorbeizuschlängeln, dabei stürzte einer der Radler. Einer der städtischen Angestellten wollte daraufhin dem Mann wieder auf die Beine helfen, doch der Radfahrer schlug sofort zu: Er traf den KOD-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht, dann stieg er auf sein Rad und fuhr davon.

Der Mitarbeiter des Ordnungsdienst blutete sofort stark, heißt es im Polizeibericht, und so ließ er sich in die Notfallambulanz bringen. Die Untersuchung ergab, dass der Angreifer dem Mann die Nase gebrochen hat. Anschließend erstattete der Ordnungsamtsmitarbeiter Anzeige.

Polizei sucht Zeugen für den Angriff

Seinen Angreifer beschreibt er wie folgt: Der Mann ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und kräftig gebaut, durchtrainiert. Er hat braune Augen, schwarze Haare, einen gepflegter Vollbart und im Allgemeinen – laut Polizeibericht – ein „südländisches Erscheinungsbild“. Dazu fuhr er ein hochwertiges Mountainbike mit matt-weißer Lackierung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 02051 946-6110 auf der Wache Velbert zu melden. Gleiches gelte für diejenigen, die die Täter eventuell sogar kennen.